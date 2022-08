ناسا ترصد صوتا قادما من ثقب أسود على بعد 250 مليون سنة ضوئية

في تطور جديد عما يجري في الفضاء، نشرت وكالة ناسا الفضائية الأميركية تسجيلا لصوت قادم من “ثقب أسود” يقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وبالتسجيل يسمع الصوت الذي يشبه عويلا تصدره الرياح، من مركز مجموعة مجرا بيرسيوس، إلا أن “ناسا” قامت برفعه وتعزيزه لكي يكون مسموعا للأذن البشرية.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e