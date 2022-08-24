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ناسا ترصد صوتا قادما من ثقب أسود على بعد 250 مليون سنة ضوئية

1:42 م2022-08-24

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في تطور جديد عما يجري في الفضاء، نشرت وكالة ناسا الفضائية الأميركية تسجيلا لصوت قادم من “ثقب أسود” يقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وبالتسجيل يسمع الصوت الذي يشبه عويلا تصدره الرياح، من مركز مجموعة مجرا بيرسيوس، إلا أن “ناسا” قامت برفعه وتعزيزه لكي يكون مسموعا للأذن البشرية.

كما قالت الوكالة في تغريدة إن الغازات المحيطة بالثقب الأسود جعلت صوته مسموعا، وذلك على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن حالة الفراغ في الفضاء تمنع انتقال الأصوات.

بدوره، أوضح موقع Science Alert العلمي، بأن “العويل” الفضائي يشبه صوتا “غاضبا ومخيفا”، مضيفاً أنها المرة الأولى التي تستخرج فيها هذه الموجات الصوتية وتكون مسموعة.

وتابع أنه يمكن أن يكون تحويل البيانات المرئية مثل هذه إلى صوت طريقة جديدة رائعة لتجربة الظواهر الكونية تحمل قيمة علمية أيضا.

يشار إلى أنه عادة يتم استخراج الموجات الصوتية شعاعيا، أو إلى الخارج من الثقب الأسود الهائل في مركز مجموعة بيرسيوس، وتدور في اتجاه عكس عقارب الساعة.

1:42 م2022-08-24
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