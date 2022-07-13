“ناسا ” تنشر صورا جديدة لأعماق الكون- (صور)

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” صورا جديدة كاملة الألوان التقطها التلسكوب الفضائي العملاق “جيمس ويب”، فيما وصفتها في تغريدة بأنها “لحظة تاريخية عالمية”.

وقال مدير “ناسا” بيل نيلسون: “كل صورة هي اكتشاف جديد.. كل واحدة منها ستمنح البشرية وجهة نظر للكون لم نرها من قبل”.

وتظهر إحدى الصور الجديدة بخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب غازي عملاق بعيد، حيث وجدت الوكالة أدلة على سحب وضباب حول الكوكب، الذي يدور حول نجم بعيد يشبه الشمس.

وهذه الصورة هي “الأكثر تفصيلا من نوعها حتى الآن، مما يدل على قدرة التلسكوب غير المسبوقة على تحليل الغلاف الجوي على بعد مئات السنين الضوئية”، وفق “ناسا”.

وتمثل الصورة “الأكثر تفصيلا قفزة هائلة إلى الأمام في السعي لتحديد خصائص الكواكب التي يحتمل أن يكون صالحا للعيش خارج الأرض”.

ويقع الكوكب WASP-96 b على بعد حوالي 1150 سنة ضوئية من الأرض، وتبلغ كتلته حوالي نصف كتلة المشتري، ويتحرك حول نجمه في 3.4 أيام فقط.

والكوكب واحد من أكثر من 5000 كوكب خارج مجموعتنا مؤكد في مجرة درب التبانة.

Clouds on another world. @NASAWebb captured the signature of water on giant gas planet WASP 96-b, which orbits a star 1,150 light-years away. For the first time, we've detected evidence of clouds in this exoplanet's atmosphere: https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/f3HOX0HKis — NASA (@NASA) July 12, 2022

سديم عملاق

ونشرت أيضا صورة لسديم الحلقة الجنوبي Nebula وهو سديم كوكبي لامع. (والسديم هو طبقة من الغاز والغبار المقذوف من النجوم المحتضرة)، حسب ناسا.

والصورة التي حصل عليها “جيمس ويب” جعلت النجم الثاني لهذا السديم في مرمى البصر، جنبا إلى جنب مع الهياكل الاستثنائية التي تشكلت عند تشكل النجوم الغاز والغبار من حوله.

وقالت “ناسا”: “ستساعدنا التفاصيل الجديدة مثل هذه من المراحل المتأخرة من حياة النجم على فهم أفضل لكيفية تطور النجوم وتحويل بيئاتها”.

وتكشف هذه الصورة أيضا عن “مخبأ لمجرات بعيدة في الخلفية، ومعظم نقاط الضوء متعددة الألوان التي في الصورة هي مجرات وليست نجوما”.