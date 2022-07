“ناسا ” تنشر صورا جديدة لأعماق الكون- (صور)

ونشرت صورة لـ “الجبال” و “الوديان” في منطقة تسمى NGC 3324 في سديم كارينا، والتي يطلق عليها اسم “المنحدرات الكونية” وتقع على بعد 7600 سنة ضوئية.

وتظهر الصورة المراحل الأولى من تكوين النجوم، حيث تظهر النجوم الصغيرة والأشعة فوق البنفسجية والرياح التي تشكل جدرانا ضخمة من الغبار والغاز.

وقد نقلت “ناسا” الاكتشافات في حدث على الهواء:

وكانت الوكالة قد كشفت، الإثنين، عن أول صورة من التلسكوب، في لقطة مذهلة تظهر المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وقالت إن الصورة التي تظهر مجموعة المجرات “SMACS 0723 ” هي “الأعمق والأكثر وضوحا للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء.

وذكرت أن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون، وقالت إن هذا الجزء يشمل “رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض وينظر إليها بطول ذراعه”.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله الصورة إنها الأولى من نوعها وتمثل يوما “تاريخيا”.

ونشرت هذه الصورة بعد ستة أشهر من إطلاق “جيمس ويب”، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق، يتحقق من الكواكب خارج نظامنا الشمسي، وكذلك ينظر في بعض أقدم المجرات التي تشكلت بعد “الانفجار العظيم”.

We're less than an hour away from a worldwide historic moment – the reveal of the first full-color images from @NASAWebb. Will you join the global watch party? Join the conversation using #UnfoldTheUniverse. Broadcast begins at 10:30am ET (14:30 UTC): https://t.co/9c81seDr3j

