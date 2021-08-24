ناشيمينتو: البطولة العربية محطة تحضيرية لمنتخب كرة السيدات قبل التصفيات الآسيوية

عمان – الغد – أكد مدرب منتخب النشميات، ديفيد ناشيمينتو، أن البطولة العربية تعتبر مرحلة الإعداد الأخيرة لمنتخب السيدات قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر يوم أمس، بحضور مدربي المنتخبات المشاركة.

وأضاف ناشيمينتو: “مستوى المنتخبات المشاركة سيعزز بلا شك من خبرة وجاهزية لاعباتنا قبل التصفيات، نتطلع لمواجهة الجزائر في المباراة الافتتاحية ونسعى لتقديم مستوى مميز”.

وتابع: “هدفنا من البطولة هو تحقيق اللقب بلا شك.. لكننا أيضا أمام فرصة حقيقية للوقوف على مدى جاهزية المنتخب للمحطة الآسيوية”.

ويواصل المنتخب تدريباته البدنية والفنية على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجزائر عند العاشرة مساء بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب الشرطة، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب فلسطين.

يذكر أن المنتخب جاء في المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المزمع إقامتها في أوزبكستان، إلى جانب منتخبي إيران وبنغلادش.