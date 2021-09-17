ناشيمينتو: نسعى لتحقيق بداية إيجابية أمام بنغلادش في التصفيات الآسيوية

عمان – الغد – أكد مدرب منتخب السيدات البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، أهمية تحقيق بداية إيجابية أمام بنغلادش في افتتاح مشوار النشميات بالتصفيات الآسيوية المقامة في أوزبكستان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الخميس بحضور مدربي المجموعة السابعة، التي تضم بنغلادش وإيران إلى جانب منتخبنا الوطني.

وأضاف “نحترم بنغلادش وإيران كثيرا، لكننا هنا لتحقيق الفوز فقط والعودة إلى الأردن ببطاقة التأهل لختام العام بأفضل طريقة ممكنة بعد التتويج بكأس العرب في مصر”.

وتابع “المباراة أمام بنغلادش لها حسابات خاصة، نستعد جيدا منذ وصولنا إلى أوزبكستان بنفس الحالة الذهنية التي أظهرناها في بطولة كأس العرب، التي جاءت استعدادا للمهمة الآسيوية”.

في المقابل، أجرى المنتخب مرانه اليوم، بمشاركة كافة اللاعبات، حيث يسعى الجهاز الفني لرفع مستويات اللياقة البدنية والفنية قبل موعد اللقاء.

يذكر أن المنتخب سيلاقي نظيره البنغالي عند الواحدة ظهر الأحد المقبل – بتوقيت الأردن – على ملعب بونديكور، ويختتم مشاركته أمام إيران في 25 أيلول الجاري في نفس التوقيت وعلى ذات الملعب.