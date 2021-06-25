ناشيمينتو واثق من تأهل منتخب السيدات إلى النهائيات الآسيوية

عمان – الغد – وصف مدرب النشميات لكرة القدم، ديفيد ناشيمينتو، نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا 2022، والتي سحبت يوم أمس الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بـ”الجيدة” لمنتخب السيدات، بعد أن وضعته بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبنغلادش.

وقال: “لا نملك اكثير من المعلومات عن فريق بنجلادش، فيما تنتظرنا مواجهة قوية أمام المنتخب الإيراني والذي يعد منافساً جيداً، وسنقدم كل ما لدينا لضمان حجز مقعد للنشميات في النهائيات، كما نتطلع للتحضير المثالي خلال الفترة القادمة للوصول لمستويات الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبل الاستحقاق”.

إضاف: “جئنا في مجموعة تضم ثلاثة منتخبات فقط، ما يزيد فرص التأهل إلى النهائيات الآسيوية، خاصة وأن التأهل للنهائيات يقتصر على البطل فقط في المجموعات الثمانية”.

وكانت قرعة التصفيات تضمنت تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ثمان مجموعات، تضم الأربعة الأولى منها 4 منتخبات، وباقي المجموعات تضم ثلاثة فرق، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات.

وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات، بناء على تصنيفها ونتائج بطولة كأس آسيا للسيدات 2018 التي أقيمت بالأردن، حيث تأهلت اليابان حاملة اللقب، ووصيفتها أستراليا وصاحبة المركز الثالث الصين، بالإضافة إلى الهند المُضيفة إلى النهائيات مباشرة.

وتشهد النسخة المقبلة المقامة في الهند والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 كانون الثاني إلى 6 شباط 2022، مشاركة 12 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية.

يذكر أن التصفيات الآسيوية تنطلق 13 أيلول المقبل حتى 25 من الشهر ذاته في بنغلادش.

وجاء نتائج القرعة لكافة المجموعات على النحو التالي:

– المجموعة الأولى: الصين تايبيه، البحرين، تركمانستان، لاوس

– المجموعة الثانية: فيتنام، طاجيكستان، المالديف، أفغانستان

– المجموعة الثالثة: كوريا الشمالية، سنغافورة، العراق، إندونيسيا

– المجموعة الرابعة: ميانمار، الإمارات، غوام، لبنان

– المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، أوزبكستان، منغوليا

– المجموعة السادسة: الفلبين، هونغ كونغ، نيبال

– المجموعة السابعة: الأردن، إيران، بنغلادش

– المجموعة الثامنة: تايلاند، فلسطين، ماليزيا