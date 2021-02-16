ناشيمينتو يقود تدريبات النشميات استعدادا للاستحقاق المقبلة – صور

عمان – الغد – يواصل منتخب النشميات تدريباته الأسبوعية، بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى المنتخب مرانه صباح اليوم على ملعب البولو، حيث عمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية وبعض التمارين البدنية.

بدوره أكد ناشيميتو، أهمية متابعة جميع اللاعبات في مختلف الفئات العمرية، خاصة خلال بطولة دوري المحترفات المقبلة.

وتابع: “مستوى اللاعبات يسير وفق نسق تصاعدي، جميعهن يسعين لتقديم كل ما لديهن بتركيز عال وحماس كبير”.

يذكر أن المنتخب يجري 5 حصص تدريبية على مدار الأسبوع، استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا المزمع إقامتها أيلول (سبتمبر) المقبل.