ناصر الدين يكرم كلية الحقوق لحصولها على اعتماد FIBAA الألماني

عمّان – أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين خلال رعايته حفل تكريم كلية الحقوق لحصولها على الاعتمادية الألمانية (FIBAA)، أن هذا الاعتماد يعد إثباتًا واضحًا على جدية الجامعة والتزامها المستمر بتحسين نوعية التعليم من خلال ربطه بالمتطلبات العالمية، وأنه يوفر ضمانًا للطلبة، وأصحاب العمل، والمجتمع بأن برنامج الدراسة يفي بالمعايير الدولية، ويُعد الخريجين للنجاح في سوق العمل العالمي.

وأضاف بحضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، أن سمعة الجامعة الحسنة، ورصانتها الأكاديمية، وحضورها المجتمعي، فرض احترامها في الأوساط الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والمجتمعية، مشيدًا بجهود الجميع في إنجاح وصفة الجامعة في مضمار الاعتماديات الدولية، التي تبرز أهميتها في أنها بوصلة ترشد الطالب نحو الجامعة الملتزمة.

بدورها، قالت الدكتورة المحادين في الاحتفال الذي أداره عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق الدكتور أيمن الرفوع، إن لمثل هذا النوع من المناسبات مكانة خاصة، والاحتفال الذي يكون في دقائق يتوج جهودًا بُذلت طيلة العام من أجل نيل اعتماد مستحق سيغير من مستويات جودة التعليم، فالاعتماديات ليست مجرد شهادات مُعلّقة على الجدران وإنما فرصة للنظر في مرآة إحراز التقدم والتطوير.

وأعربت عن سعادتها للجهود المبذولة من قبل الجميع في وقتٍ كانت التحركات استجابة لتوجيهات صاحب القيادة الفذة والعقل العملي المستنير الدكتور ناصر الدين، والذي لم يتوانَ يومًا عن قيادة سفينتنا أمام كل العقبات.

من جانبه، أوضح عميد الكلية الدكتور اللوزي أن هذا الإنجاز ليس وليدًا للصدفة، وإنما استجابة لدعوة الدكتور ناصر الدين، في وقتٍ طرحنا فيه الأسئلة على أنفسنا عن عنوان المحطة القادمة فور حصولنا على شهادة ضمان الجودة المحلية بنسختها الذهبية، لتكون نتيجة ذلك، حصول كلية الحقوق على اعتماد FIBAA الألماني الذي سيجعلنا في مصاف الجامعات العالمية، حيث أنه من المهم النظر إلى الاعتماديات على أنها الفيصل في برهنة المقاييس المستخدمة في بناء عملية التعليم.

وجرى تكريم 41 مشاركًا في عملية حصول الكلية على اعتماد FIBAA الألماني من أكاديميين، وإداريين.