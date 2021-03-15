ناصر بن ناصر يكتب: حادثة مستشفى السلط ما بين الأفراد والمنظومة

يتفق الأردنيون على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في حادثة مستشفى السلط الشنيعة، ويقفون جنبا إلى جنب مع ذوي المتوفين – رحمة الله عليهم – بمطلبهم في هذا الشأن. الأمران اللذان يحزّان بأنفس الأردنيين بوجه التحديد هما سهولة تجنب مثل هذا الحادث بالأساس من جهة، وتكرار مشهد فشل الجهاز الإداري الحكومي في المملكة من جهة أخرى- الذي كان مصدر فخر واعتزاز في الماضي القديم.

وما العمل الآن؟ ردة الفعل الطبيعية هو الرغبة بفصل وملاحقة ومحاكمة المقصرين أينما وجدوا في المستشفى أو خارجها في المؤسسات الرسمية أو الخاصة وهذا شيء ضروري من حيث المبدأ، لكن هل يفي هذا الاجراء بغرض تجنب هذه الحوادث في المستقبل أو ايجاد الحلول المستدامة للاخفاقات الادارية في المملكة؟

شهدنا وللأسف حوادث عديدة سابقة في قطاعات مختلفة مثل الطريق الصحراوي وفيضانات موسم الشتاء وغيرها، تم محاسبة المسؤولين عليها وسرعان ما تم نسيانها على المستوى الشعبي والرسمي وخاصة الدروس المستفادة منها. ورغم ذلك ما زلنا نعاني من مشاكلها بين الحينة والاخرى. فمن هذا المنطلق، من المؤكد ان الحل الفعال لا يكمن بالوقوف على إخفاقات الأفراد أو استبدالهم بقدر ما يجب الوقوف على الاسباب الكامنة وراءها وكذلك الاخطاء المرتبطة من ناحية المنظومة المؤسسية. بنهاية المطاف الافراد هم جزء من هذه المنظومة ويرتبطون ويتأثرون بها.

أحد الاساليب العلمية المتطورة للتحقق من هذه الحوادث هو أسلوب “تحليل الاسباب الجذرية” وغيرها من أطر تسخدم منهجيات محايدة للوصول الى سبب الاخفاق وتقديم الاجراءات التصحيحية لها. بالاضافة الى ذلك، بالعادة تكون هذه المنهجيات سببا رئيسيا في تحديد مشكلات اخرى كامنة واجراءات احترازية تحول من تفاقمها وتسببها في وقوع حوادث اخرى وخيمة لا قدر الله. وفي هذه المنهجيات يتم توجيه المحققين لطرح السؤال “لماذا حصل هذا؟” حول وقوع حادثة ما وتحديد السبب الاول بعد الاجابة عن ذلك. ثم تكرار السؤال بالاشارة الى السبب الأول ومنه يتم تحديد سبب اخر اعمق… وهكذا خمسة مرات حتى معرفة السبب الجذري وتحديد السلاسل السببية لوقوع الحادث. وبإجراء مثل هذا التحقيق قد يتبين أسباب أخرى اعمق لانقطاع الأكسجين والاجراءات المناسبة لمعالجة اخفاقات المنظومة التي سمحت بذلك. وبهذا يتم محاسبة المتورطين ومنع تكرار وقوع حوادث اخرى بآن واحد.

هنالك رغبة ومطلب حقيقي لدى جميع الأردنيين لتحسين الوضع القائم في مؤسساتنا وتجنب ما نراه من الفشل الاداري التام في بعض دول الجوار. لكن الخلل الذي نراه اليوم وسببه إخفاقات المنظومة لا يتم معالجته بيوم وليلة لأنه نتيجة تراكم اخفاقات عبر الزمن. وبالوقت ذاته لا يمكن التغاضي عنه او “ترقيعه” من خلال الاكتفاء باستبدال الأفراد لأن ذلك لن يضمن عدم تكرار الحوادث، وقد لا يصح الاعتقاد ايضا ان التشدد في معاقبة المتورطين سيفي كرادع لهكذا اخطاء في المستقبل. وبهذا السياق، يجب التأكيد على أن المملكة ومؤسساتها العامة تقف على منعطف هام ولا يعقل أن نتوقع نتائج مختلفة إذا ما بقيت إجراءات التعامل مع الاخفاقات المؤسسية على حالها. كما وأن محاولة البعض استغلال هذه الحادثة الفاجعة لأسباب شخصية ولغايات شعبوية لا ينصف المتوفين وذويهم ولا يخدم المصلحة العامة.

* مدير معهد الشرق الأوسط العلمي للأمن