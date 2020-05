ناغلسمان: لاعبو لايبزيغ دافعوا مثل “تلامذة المدارس”

لايبزيغ (ألمانيا) – وجّه المدرب الشاب لنادي لايبزيغ، يوليان ناغلسمان، انتقادات لاذعة لدفاع فريقه بعد تعادله مع ضيفه هرتا برلين 2-2، في الدوري الالماني لكرة القدم، معتبرا انهم تصرفوا مثل “تلامذة المدارس”.

وعاد لايبزيغ الى مسلسل التعادلات وخسر فرصة اللحاق ببروسيا دورتموند في وصافة الدوري الذي يتصدّره بايرن ميونيخ حامل اللقب بفارق 7 نقاط عن دورتموند.

وقال ناغلسمان: “لا يمكننا سوى لوم أنفسنا، يجب أن نتعلم في يوم من الايام عدم تلقي الهدف الاول. عانينا في بداية المباراة، وهذا طبيعي لانه الاسبوع الاول نخوض فيه مباراتين منذ عدة اسابيع”.

وتلقى لايبزيغ الهدف الاول من ركلة ركنية عجز مدافعوه بغرابة عن ابعادها، لتصل الى الصربي ماركو غروييتش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة التاسعة.

