“نافذ للخدمات اللوجستية” تكرم الطاقم الطبي في مديرية صحة العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – ضمن مسؤوليتها المجتمعية وتعزيز تشاركيتها مع القطاع العام كرمت شركة نافذ للخدمات اللوجستية في العقبة اليوم الطاقم الطبي في مديرية صحة العقبة والكوادر الطبية المشاركة في مواجهة جائحة كورونا في العقبة .

واكد مدير العلاقات العامة في شركة نافذ نائل الرواشدة خلال التكريم الذي تم لكل المكرمين في مكاتبهم والذي رعاه مفوض الشؤون الاقتصادية والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي ان هذا التكريم للطاقم الطبي والصحي والذي واجه الجائحة بصرامة منذ بدايتها في محافظة العقبة هو اقل ما يمكن تقديمه للجيش الأبيض الذي بذل الأرواح من اجل حماية المجتمع والمحافظة على صحته في ظل جائحة القت بظلالها على كل مفاصل الاقتصاد والصحة على مستوى العالم .

وقال الرواشدة ان شركة نافذ للخدمات اللوجستية ومنذ بدء الجائحة تعاملت وفق البروتوكولات الصحية التي ترسمها وزارة الصحة والجهات المختصة للمحافظة على موظفيها العاملين في الميدان لكي تستمر سلسلة النقل اللوجستي داخل مدينة العقبة وفق المخطط المرسوم لها والحد من أي اثار جانبية قد تضر بهذه السلسلة وتؤذي الاقتصاد الوطني بشكل عام مشيرا الى ان الشركة كانت احد المساهمين الوطنيين في صندوق همة وطن الذي أنشئ لغايات دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة .