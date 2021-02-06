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نافورة متجمدة في نيويورك وحمم بركانية في إيطاليا ضمن باقة من صور الأسبوع

منذ ساعة واحدة

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باقة من الصور المعبّرة التي انتشرت في أخبار الأسبوع الماضي والتقطتها عدسات الكاميرا من حول العالم …

نافالني ومن حوله رجال أمن
التعليق على الصورة،المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، يرسم بيديه قلبا في محكمة بالعاصمة الروسية موسكو حيث حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف لانتهاكه قواعد إخلاء سبيل مشروط. وخرج الآلاف في أنحاء روسيا في مسيرات تضامنا معه. ونجا نافالني من محاولة تسميم بغاز أعصاب كان قد تعرّض لها في أغسطس/آب من العام الماضي.
امرأة تعزف الفيولا ليلا بينما تتطلع إلى لافتة تطل على ميدان
التعليق على الصورة،إحدى واجهات ميدان بيكاديللي في العاصمة البريطانية لندن تضيء ليلا بلافتة كبيرة عليها صورة كابتن توماس مور. كان السير توم قد تمكن من جمع نحو 33 مليون جنيه استرليني من أجل منظمات خيرية داعمة لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا. وكان يعلن عن جمع التبرعات عبر المشي في دوائر بحديقة منزله. وقد غيّب الموت توم في عامه المئة مصابا بفيروس كورونا.
جنود في مركبة عسكرية
التعليق على الصورة،جنود ينتظرون خارج معبد هندوسي في يانغون، في أعقاب انقلاب عسكري أدى إلى الإطاحة بقادة ميانمار المنتخبين ديمقراطيا واعتقالهم.
حمم بركانية
التعليق على الصورة،حمم بركانية تقذفها فوهة أنشط براكين أوروبا من جبل إتنا في إيطاليا.
جرز يحمله رجل على معصمه
التعليق على الصورة،الاحتفال الخامس والثلاثين بعد المئة بيوم فأر الأرض في منطقة بونكسوتاوني في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وبحسب الموروثات الشعبية، يتوقع سكان تلك المناطق ستة أسابيع إضافية من الشتاء لأن الفأر المتنبئ بالطقس شاهد ظله لدى خروجه من جحره فعاد إليه من توّه لينتظر ريثما ينتهي الشتاء.
نافورة متجمدة
التعليق على الصورة،نافورة جوزفين شو لويل التذكارية وقد غطتها الثلوج إثر عاصفة ثلجية ضربت الساحل الشرقي الأمريكي تاركة مدينة نيويورك مجمدة.
امرأة تصد بيدها درع شرطي
التعليق على الصورة،متظاهرة في العاصمة الهندية دلهي تصدّ دِرع شرطي أثناء مسيرة داعمة للمزارعين المحتجين على سياسات حكومية تتعلق بمنتجاتهم الزراعية.
لهب وأعمدة دخان متصاعد
التعليق على الصورة،نموذج صاروخ ستارشيب SN9 الذي أنتجته شركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس ينفجر لدى اختباره في منطقة بوكا تشيكا بولاية تكساس. وكان النموذج الأولي، غير المأهول بروّاد فضاء، قد قطع عشرة كيلومترات فوق ساحل تكساس قبل أن يحاول العودة إلى منصة هبوطه.
رجال على شاطئ
التعليق على الصورة،صيّاد شاب يقوم بتمرين رياضي بينما زملاؤه يجهزون شباكهم للصيد، في منطقة جوال فاديوث الساحلية في السنغال.
عدد من الأشخاص يتلقطون الصور
التعليق على الصورة،صور يلتقطها زائرو معرض داليا دريمز السنوي للزهور في سنغافورة، عشية رأس السنة الصينية.
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