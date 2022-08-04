ناقدة تركية: توبا تعتمد على جمالها فقط وتقدم أداءً بارداً خالياً من الموهوبة 

واجه المسلسل التركي “ذات أخرى”، والذي تشارك في بطولته الفنانة التركية توبا بويوكستون، عددا كبيرا من الانتقادات،

حيث تم عرض المسلسل الأسبوع الماضي عبر منصة نتفليكس العالمية.

قصة المسلسل التركي ذات أخرى

وتحكي قصة المسلسل عن 3 صديقات يصلن إلى بلدة ساحلية، يتواصلنَ مع أنفسهنّ روحيًّا ويواجهنَ فجأة صدمات عالقة في الذاكرة متّصلة بماضي عائلاتهنّ.

ناقدة تركية تنتقد مسلسل ذات أخرى

واجه المسلسل التركي، انتقاداً كبيراً من قبل الناقدة التركية توتشه مادايانتي، حيث أعطت المسلسل علامة “5 من 10″، وذلك بعد مشاهدة أولى حلقاته.

توبا تعتمد على جمالها

وأشارت إلى أن العلامة الضعيفة للمسلسل ترجع للعديد من الأسباب، تأتي في مقدمتها أن توبا تقدم أداءً تمثيلياً بارداً خالياً من الموهوبة، حيث وصفت توبا بأنها تعتمد على جمالها فقط في التمثيل.

وأضحت أنها جميلة فقط وليست موهوبة، ولطالما لم يتم تقبل هذا الأمر أو الاعتراف به.

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