نانسي بيترو: وظفت شغفي بالغناء.. ومتلهفة للقاء الجمهور بأمسية جرشية

أحمد الشوابكة

عمان- تقف الفنانة الأردنية نانسي بيترو في 28 من الشهر الحالي على خشبة المسرح الجنوبي لمهرجان جرش، في أمسية غنائية تحمل عنوان “ليلة أردنية”، لتشدو بصوتها المليء بالإحساس والهدوء في أداء

عدد من أغانيها الجديدة والقديمة.

كما أنها ستفاجئ الجمهور بغنائها باللغات الإنجليزية والتركية والفرنسية، وفق ما ذكرته لـ”الغد”، معتبرة مهرجان جرش للثقافة والفنون مصدر إشعاع للفن والثقافة وملتقى لكل الشعوب.

وأضافت بأنها تتلهف للقائها بالجمهور، وأجرت تحضيرات على قدم وساق لهذه الليلة الأردنية التي ستقدم فيها مجموعة جديدة من الأغاني بلهجات عربية عدة، وخصوصاً اللهجة العمانية.

وتقول بيترو أن التوزيع الموسيقي أصبح من ضروريات العصر، فالأغنية الحديثة تعتمد على التوزيع خاصة الآلة الغربية خلافا للأغنية القديمة التي تعتمد على آلات عربية تؤدي نفس الميلودي.

وتشير إلى أن السوشال ميديا لها أهمية كبيرة في حياة الفنان، لما لها من تأثير مهم على الجميع، مؤكدة أن السوشال ميديا أعطت لها وللكثير من جيلها الفرصة للوصول بشكل أسرع لأكبر شريحة من الجمهور.

وتجد بيترو أن الحالة الفنية في الأردن متأرجحة والأفكار الفنية الجيدة موجودة دائماً، لكن التنفيذ للأعمال غير مكتمل، مشيرة إلى أن كل مرحلة زمنية لها بريق مختلف، فالعهد السابق كان يحمل سمة الأغنية الأردنية بشكل متكامل من ناحية الكلمات والألحان وطريقة الغناء أي كان للأغنية الأردنية هوية، أما في الوقت الحالي ومع اختلاط الجنسيات العربية، أصبحت تسمى اللهجة البيضاء والألحان أصبحت متشابهة في منطقة بلاد الشام.

ورغم مرور سنوات على إقامة مهرجان الأغنية الأردنية والذي يعطي حافزا تشجيعيا، إلا أنها تجد أن فئة قليلة من يعرفون عنه، ويعود ذلك بحسبها إلى عدم ترويجه إعلاميا بالشكل الصحيح، ناهيك عن ذلك رداءة التقنيات الصوتية التي تعتبر مركز أساسياً في إظهار قدرة الفنان الفنية، بحسب قولها، لكنها ترى أن الأخطاء يمكن معالجتها مستقبلاً، وتعيد بالقول، “إقامة المهرجان نقطة مضيئة في حياة الفنان العملية، مع تلاشي حدوث الأخطاء إن وجدت مستقبلاً”.

ولا تحبذ بيترو الحاصلة على درجة البكالوريوس من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، إقامة المسابقات الفنية لما تسببه من ظلم للمشاركين في كثير من الأحيان؛ إضافة إلى الضغط النفسي الذي يحدث إرباكاً للمشاركين بسبب خلل ما قد يحدث، غير أنها لم تنكر أهمية هذه المسابقات الفنية التي أظهرت أصواتاً جميلة وساعدت أصحابها على تخطي مراحل كبيرة لظهور مواهبهم الغنائية أمام الناس. وتضيف، وهذا أسهم بتبني عدد من شركات الإنتاج الفني لتلك المواهب، ومن هذا الباب تدعو للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لأن الفنون هي مصدر دخل مهم يساهم في الاقتصاد إذا تم التعامل معها بشكل احترافي؛ إضافة إلى إقامة مهرجانات فنية وثقافية وبخاصة المحافظات التي تتميز بالمواقع السياحية والأثرية، لما لها من دور إيجابي في انتشار الفنان بشكل سريع.

وتعيد التأكيد بأن الفن الأردني يتقدم للأمام باستمرار، وينافس الحركات الفنية العربية المتقدمة، ويسهم في رفع سوية الحركة الفنية برمتها، وبخاصة الأغنية الأردنية، وعليه يجب إعطاء الفنان الأردني حقه في الاستمرارية وتطوير إبداعه.

وترى بيترو أن الفن في العصر الحديث لا يتكون من عنصر واحد، بل عناصر كثيرة، منها الشغف، والموهبة، والاهتمام، ويتم ترجمته في الدراسة وبالضرورة أن تكون أكاديمية، مؤكدة: “درست الموسيقا ووظفت شغفي بالغناء والموسيقا، ومن الضروري أن تشعر أنك تقوم بإرضاء نفسك وروحك قبل إرضاء الآخرين من الجمهور، وهذه أفضل طريقة للتمييز في الفن، فمن الضروري أن تمثل الدراسة الأكاديمية إضافة ملموسة للفنان، وأن يكون لديك شغف وحب للفن وأن تلم بالمبادئ الأساسية المطلوبة في المجال الفني”.

وتجد بيترو ضرورة في تدريس مادة التربية الموسيقية داخل المدارس الحكومية للتلاميذ منذ المرحلة الأساسية لما لها من دور رئيس في بناء وتكوين شخصية الطالب منذ الصغر، باعتبارها وسيلة يعبر بها عن عواطفه وانفعالاته، مؤكدة “ضرورة استمرار تدريسها فى المراحل التعليمية المختلفة، حتى نبني جيلا مهذباً وناجحاً يتمتع بالأخلاق الرفيعة، بعيداً عن الظواهر السلبية”.

وتشير إلى أن التربية الموسيقية إحدى المواد الأساسية التي تربي وتؤسس الوجدان لدى الطالب منذ الصغر، وتهذب النفس، وتعطيه القدرة على الإبداع والابتكار، وتصبح لديه رؤية فنية وحس موسيقي.

وتقول: ” أشجع الطالبات وأحفزهن على تعلم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة والغناء لإبراز مواهبهن المخبأة وإظهارها حيز الوجود”، مشيرة إلى ثمة مشكلة بالمنهاج المدرسي الذي يحتاج إلى تعديل وتطوير يواكب حاجة الجيل الجديد التواق لسماع وعزف كافة أنواع الآلات الموسيقية واندماجهم بالأغاني الوطنية والتراثية والمحافظة عليها من الاندثار، وهنا يتوجب من القائمين على الشأن التربوي والتعليمي تخصيص حصص لمادة الموسيقى كأي مادة تعليمية أخرى كي يتفرغ الطلبة لإبداعاتهم في المساق الموسيقي والغنائي وتنمية مهاراتهم.

وتؤكد بيترو وهي عضو نقابة الفنانين الأردنيين أهمية وجود “صناع النجوم”، بقولها “نفتقر لوجودهم للمساهمة في تفرغ الفنان لعمله الإبداعي”، مشيرة إلى أن هناك دولا عربية استثمرت طاقاتها الفنية، بمن فيهم الفنانون في خدمة اقتصادها ونجحت. وتشير إلى أهمية إيجاد قاعدة لوجستية متينة تكرس إبداعات الفنان للعالم، فالفنان الأردني، بحسبها، يعارك في الساحة الفنية وحده، بدون دعم معنوي ومادي، داعية الجهات المسؤولة كافة، لفتح المجال للفنان الأردني لأن يكون شريكاً إستراتيجياً، وله حضور في المهرجانات والحفلات الفنية كافة، حتى يستطيع أن يقدم اللون الغنائي الأردني، ويعيد الأغنية الأردنية إلى مكانتها الطبيعية، كما كانت في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت في الصفوف المتقدمة والمنافسة بقوة.

وتدعو بيترو الجهات القائمة على الحركة الفنية في الأردن على إنشاء دار للأوبرا، لكونها تقوم بدور مهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية الإبداعية، مشيرة إلى أن إنشاء دار الأوبرا يسهم في تتويج مسيرة الحركة الثقافية والفنية الأردنية الثرية بتبني أفكار تعزز الثقافة العالمية، وتسهم في تقدمها، بهدف أن تكون مركزا ثقافيا عالميا.

وترى في الأغنية الوطنية رسالة عميقة تؤدى بأمانة وإخلاص للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته، مؤكدة بالقول “إن الأعمال الفنية الوطنية الهادفة ترسخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، وتظل محفورة في ذاكرة الناس، وتتداولها وتسمعها أجيال متعاقبة، وتؤدي إلى دعم الشعور بالانتماء والولاء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة لبلدنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة نانسي بيترو خريجة الأكاديمية الأردنية للموسيقى، انطلقت منذ العام 2002 وقدمت اللون الغنائي العربي الكلاسيكي، والبوب من العصر الحديث، والأغاني الطربية، كما تغني باللغات الإنجليزية والتركية والفرنسية، ولها العديد من الأغاني الخاصة، وأغان أخرى شهيرة بطريقتها الخاصة، ومن أبرز أغانيها “لعبة صغيرة”، وهي باللهجة اللبنانية ذات إيقاع كلاسيكي من ألحانها وكلمات سلطان بيترو، وأغنية “جمل لون” ذات الطابع الإيقاعي باللهجة اللبنانية من كلمات يوسف ناجي ألحان وتوزيع سيف.

وأغنية “يروح النهار وهبي” باللهجة العمانية من كلمات عيسى سماوي ألحان رامي كركر وتوزيع أكرم أحمد وتولى إخراجها على نظام الفيديو رائد عربيات ومن إنتاج التلفزيون الأردني. وكذلك أغنية “فرصة عمري” ذات طابع عاطفي على طريقة البوب، وهي باللهجة العمانية من كلمات عمر ساري ألحان محمد بشار توزيع خالد مصطفى، وأغنية “هالله يالبنات” وهي ذات طابع أردني وتتحدث عن المرأة الأردنية بكافة مواقعها في المجتمع، كلمات عيسى سماوي وألحان وتوزيع رامي كركر.

ومن أغنياتها الوطنية: “يا محلى شماغك الأحمر” جمعتها مع حسين السلمان وهي من كلمات وألحان حازم العساف، و”وطن السلام” من كلمات عيسى سماوي وألحان وتوزيع رامي كركر، و”بلدي الأردن” وهي ذات طابع رومانسي تتغنى بعمان من كلمات عيسى سماوي وألحان رامي كركر وتوزيع أكرم أحمد وإنتاج التلفزيون الأردني، كما قدمت ألبوما كاملا عن عيد الميلاد حمل عنوان “عيش الميلاد” ويضم عددا من الأغاني للميلاد وهي: “عيش الميلاد”، “ملك المجد”، “بابا نوبل عالطرق”، و”نضوي شجرة الميلاد”.

وحازت خلال مسيرتها الفنية على العديد من الجوائز من أبرزها المركز الثاني في مهرجان الإسكندرية، بعد أن قدمت أغنية السلام، وتكرمت من إدارة مهرجان جرش لمشاركتها الفعالة في فعالياته وحضورها المتميز.

وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والأردنية من أبرزها: مهرجان مسقط في عُمان، مهرجان أنقرة في تركيا، مهرجان جرش، ومهرجان القدس عاصمة الثقافة العربية في المغرب.