نانسي عجرم تحقق 100 مليون استماع ومشاهدة على “سبوتيفاي”

عمّان-الغد- تمكنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من انتزاع تفوق جديد في مشوارها الفني عربيا، حيث بلغ عدد مرات الاستماع إلى أغانيها ومشاهدتها 100 مليون على تطبيق الموسيقى العالمي “سبوتيفاي”.

وقالت صحيفة “النهار” اللبنانية إن هذا الرقم يشمل عدد المشاهدات والاستماع عبر كل أنحاء العالم، تليها في الترتيب على التوالي كل من فيروز وشيرين عبد الوهاب.

نانسي عجرم

ويعتبر تبوؤها المرتبة الأولى في ترتيب الفنانات العربيات على هذا التطبيق رقما قياسيا تضيفه إلى إنجازاتها، وتؤكد به مكانتها كإحدى الأيقونات الأكثر شعبية في عالم الموسيقى والغناء في البلاد العربية.

وقد أصدرت الفنانة اللبنانية 9 ألبومات منذ بداية مشوارها الفني، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن صحيفة النهار اللبنانية.

سبق لصاحبة المرتبة الأولى على تطبيق الموسيقى العالمي “سبوتيفاي” حصولها على عدة جوائز دولية، من بينها “جائزة الموسيقى العالمية” لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط.

نانسي عجرم تتفاعل مع هموم جمهورها وبلدها بالتعليق على الأحداث البارزة مثلما فعلت عند الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وكتبت حينها على حسابها في موقع “تويتر” تقول: “انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة (ثورة) وما انتبهتوا تشيلوا 2750 طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟”، مما أثار جدلا واسعا وتفاعلا قويا في أوساط جمهورها والرأي العام في لبنان.

وأشارت عجرم في هذه التغريدة، التي تعود إلى يوم 6 أغسطس الماضي، إلى حذف جملة، في حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني، تتضمن عبارة “ثورة” من أغنية “يا بيروت” لماجدة الرومي من كلمات الشاعر السوري الراحل نزار قباني. غير أن وسائل إعلام نفت لاحقا أي علاقة للجيش اللبناني بذلك الحذف.

عجرم غردت أيضا قائلة عن بيروت بعد حادث انفجار المرفأ: “تهدمت واتكسرت أكثر من مرة (…) بيروت ما بتموت”.