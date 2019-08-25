ناهده الكالوتي تفوز بجائزة الربع مليون دينار من “بنك الأردن”

عمان- أعلن بنك الأردن عن اسم الفائزة بالجائزة الشهرية الكبرى لحسابات التوفير التي تبلغ قيمتها ربع مليون دينار أردني، وهي كانت من نصيب الفائزة السيدة ناهده الكالوتي والمدخرة لدى فرع الرابية.

وعبرت الفائزة عن شكرها العميق لإدارة بنك الأردن وجميع العاملين فيه على جودة الخدمات المقدمة والفرص المتميزة التي يقدمها لعملائه، وأثنت على التطور المستمر في البنك، وشجعت الجميع على المبادرة إلى فتح حسابات توفير لدى بنك الأردن.

وتعد هذه الجائزة أكبر جائزة شهرية لحسابات التوفير في الأردن ولرابح واحد. ومن خلال هذه الجائزة، فإن بنك الأردن يسعى إلى تشجيع العملاء الحاليين على تغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العملاء الجدد على فتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية لحسابات توفير بنك الأردن.