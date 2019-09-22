ناومي تُحرز لقب دورة اوساكا للمرة الاولى بمسيرتها الاحترافية

طوكيو – أحرزت اليابانية ناومي أوساكا لقب دورة أوساكا لكرة المضرب المقامة في مسقطها للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، منهية انتظارا طويلا لتتويج ثانٍ هذا العام بعد بطولة أستراليا المفتوحة التي رفعت كأسها في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتفوقت اليابانية الشابة (21 عاما) المقيمة في الولايات المتحدة وتحمل جنسيتها، في المباراة النهائية اليوم الأحد على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بسهولة 6-2 و6-3 في نحو ساعة و9 دقائق، لتحرز لقب الدورة التي حلت فيها وصيفة عامي 2016 و2018.

Naomi Osaka ends title drought at home Pan Pacific Open https://t.co/IyedJp3VHm — TOI Sports News (@TOISportsNews) September 22, 2019

وقالت اللاعبة المصنفة أولى عالميا سابقا ورابعة حاليا، بعد فوزها على منافستها المصنفة 41: “لقد خضت مباريات نهائية هنا، هذه هي المرة الثالثة، لذا أنا سعيدة جدا لتمكني من الفوز، وتحقيق ذلك في المدينة حيث ولدت يجعل ذلك أمرا مميزا جدا”.

وتابعت: “أعتقد أن ضربات إرسالي كانت جيدة جدا في المباراتين الأخيرتين، أعتقد أن ذلك ساعدني حتما لاسيما اليوم نظرا لأن بافليوتشنكوفا تتمكن بقدرة رائعة على رد الضربات”.

Naomi Osaka Ends Title Drought With Pan Pacific Open Win – https://t.co/8wFmy9kDfS pic.twitter.com/ZOeZY8RDZ1 — UbiTennis (@UbiTennisEng) September 22, 2019

وأنهت أوساكا بهذا اللقب انتظارا امتد لأشهر منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، والذي كان ثاني لقب لها في البطولات الكبرى بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية في صيف 2018.

ولقب اليوم هو الرابع لأوساكا في مسيرتها الاحترافية، وجعل منها أول لاعبة يابانية تتوج بالدورة المقامة في المدينة الواقعة في غرب البلاد، والمعروفة باسم دورة “بان باسيفيك”، منذ مواطنتها كيميكو داتي التي أحرزت اللقب في العام 1995. (أ ف ب)