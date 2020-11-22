” نايتل “تنال موافقة إطلاق أول مركز ربط للإنترنت بالأردن

العقبة-أعلنت شركة الناي للاستشارات المعلوماتية والاتصالات “نايتل” عن حصولها على موافقة هيئة الاتصالات لإطلاق أول مركز ربط للإنترنت في الأردن، وذلك في مدينة العقبة التي تتخذ منها الشركة مركزا لعملياتها التنفيذية في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة للتوسع الاستثماري والتقني انطلاقا من الأردن الذي سينضم إلى مصاف الدول التي تحتضن مراكز ربط دولي للإنترنت.

وفي ذات السياق، أفاد مسؤولو الشركة أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتروج عالميا للأردن عامة ومدينة العقبة خاصة كبيئة جاذبة للاستثمار، وتضعها تحت مجهر الشركات التقنية العالمية الباحثة عن أفضل الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وفي تعليقه على حصول شركة الناي “نايتل” على هذه الموافقة وبعد اشادته بالتعاون الكبير الذي ابدته هيئة الاتصالات وحرصها على تشجيع المشاريع الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال المهندس “إياد ابوخرما” المدير التنفيذي للشركة:” إننا نشعر بالفخر الشديد لحصولنا على موافقة الهيئة لإطلاق مركز ربط الإنترنت الدولي المحايد ذات الطابع العالمي، خصوصا أن إنشاء مركز ربط محايد للإنترنت في الأردن سينعكس بالإيجاب ومباشرة على جودة وسرعة خدمات الإنترنت، مقارنة بالخدمات الحالية المتاحة في الأردن وحتى في دول الإقليم عموما.” وأضاف: “إن اختيارنا للاستثمار في مدينة العقبة جاء بسبب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة العقبة كبوابة انطلاق للأسواق العالمية، وتماشيا مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية وتحويل الأردن إلى مجتمع معلوماتي.”

يذكر أن شركة الناي تدير أول وأحدث مركز بيانات محايد في مدينة العقبة، والأكثر مطابقة للشروط العالمية، وتعتبر من أكبر مزودي خدمة تخزين البيانات في المنطقة وأكثرها أمنا، بالإضافة إلى أنها مزود لخدمة فايبر إنترنت في مدينة العقبة بحلول وحزم تناسب الاستخدامات الفردية والأعمال على حد سواء.

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