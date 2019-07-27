نايف كعوش مديرا للعمليات في “فيرمونت عمّان”

عمّان- أعلن فندق فيرمونت عمّان، أحد فنادق مجموعة AccorHotels العالمية؛ الفندق الفاخر الوحيد بتصنيف خمس نجوم ديلوكس في الأردن، مؤخراً عن تعيين السيد نايف كعوش مديرا للعمليات.

وجاءت ترقية نايف كعوش لمنصب مدير العمليات لما يتمتع به من خبرة تمتد على مدار 18 عاما في قطاع الضيافة وخدمات الطعام والشراب. فقد تميز السيد كعوش بعمله، من خلال شغفه بقطاع الضيافة والفندقة والذي دعمه بدراسته الجامعية، وخبرة عائلته الممتدة في مجال المطاعم، حيث تأثر بجده الذي افتتح أول مطعم لبناني في الأردن في الخمسينيات.

حيث بدأت مسيرة كعوش في مجال الفنادق والسياحة بدءا من حصوله على شهادة البكالوريوس في إدارة الفنادق والسياحة من جامعة العلوم التطبيقية في العام 2002، حيث شغل بعد ذلك مناصب مختلفة في مجموعة انتركونتيننتال في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وفي العام 2004 انضم إلى فريق منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش دبي كمدير عمليات الحفلات. وتدرج في مسيرته الوظيفية في عدد من الفنادق المرموقة في الأردن ليشغل مناصب قيادية قاد فيها فريقه لتحقيق النجاح. وفي العام 2016، انضم إلى فندق فيرمونت عمان في مرحلة ما قبل الافتتاح كمدير الطعام والشراب.

وفي تعليق له، عبر المدير العام لفندق فيرمونت عمّان، السيد فضيل وهبة قائلا: “أهنئ السيد نايف كعوش على منصبه الجديد، فقد جاءت هذه الترقية تجسيدا للعمل الجاد الذي بذله وقدراته القيادية في تحفيز فريقه وحثهم على العمل الدؤوب، بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبها خلال الأعوام في مجال الضيافة والفندقة، وأنا على ثقة بالإنجازات التي سيحققها في المستقبل أيضاً لترسيخ مكانة فيرمونت عمان”.