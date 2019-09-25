نبش قبر طفل سوري لاجئ في لبنان يثير غضبا واسعا

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نبش قبر طفل سوري لاجئ في قرية عاصون اللبنانية بحجة أن المقبرة “تخص اللبنانيين فقط”. الخبر أثار موجة غضب واستنكار عارمة ما استدعى توضيحا من القائم بأعمال بلدية القرية.

وأفادت أنباء أنه عقب دفن عائلة سورية لاجئة لطفلها الميت في مقبرة بلدة عاصون الواقعة في قضاء الضنية شمال لبنان، أقدم شخص يعمل على سيارة إسعاف في البلدة على نبش القبر الطفل صاحب الأربع سنوات وإعادة الجثة إلى عائلته متحججا بحصر سلطات القضاء الدفن بأهل القرية من اللبنانيين فقط وذلك لضيق مساحة المقبرة.

ودفنت العائلة لاحقا ولدها في بلدة أخرى في قضياء سير الضنية.

وأصدرت رولا البايع، القائمة بأعمال بلدية عاصون بيانا نفت فيه إعطائها أي تعليمات بانتشال الجثة من المقبرة وأنه لم يكن لها علم عن هذا الموضوع.

وأضافت: “بالعكس تعاطفت مع أهل الميت وطلبت إعادة الجثة إلى المقبرة وإنني أستنكر هذا العمل المدان كليا”.

الشيخ فراس بلوط رئيس القسم الديني في دائرة أوقاف مدينة طرابلس علق على الموضوع قائلا إن “إعادة فتح القبر وإخراج جثّة الطفل أمر لا يجوز، لا قانوناً ولا شرعاً ولا عرفاً” موضحا أن ما حصل كانت نتيجة خطأ من موظف في البلدية نافيا أي علاقة لقائم مقام منطقة الضنيّة بما حصل.

وأصدر الائتلاف السوري المعارض بيانا استنكر فيه واقعة نبش قبر الطفل ومشيدا بمبادرات “الأخوة اللبنانيين رداً على ما جرى”.

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ـ #سورية

دائرة الإعلام والاتصال

23 أيلول، 2019

الائتلاف يستنكر واقعة نبش قبر طفل سوري في #لبنان https://t.co/e6TzmmTIER#سوريا #اللاجئين_السوريين pic.twitter.com/7HKaUnDUto — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) September 23, 2019

وقع الخبر جاء صادما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ أجمع المغردون والنشطاء على فداحة و”عنصرية” هذا العمل.

وطالب المحلل السياسي اللبناني سالم زهران بمحاسبة المسؤول عما جرى قائلا: “يجب محاسبة الموظف الذي قام بالنبش وكل من دعمه، فالانسان اخ للإنسان .. فكيف إذا كان طفلا؟!”.

وعبرت ليال عن رفضها لما حصل متمنية أن لا تطلق أحكام العنصرية على كل الشعب اللبناني.

انا لبنانية ولا يمكن ان اقبل بهذا التصرف

اتمنى ان لا يطون حكمكم مطلق على كل الشعب اللبناني

لا يمكن ان يكون هناك شعب كامل لديه عقلية واحدة

في كل بلد يوجد السيء والحسن

اتمنى ان يتم نشر اسم صاحب المقبرة لنفضحه

تحياتي — 🌸 layal 🌸 (@LayalElAli5) September 22, 2019

أما رامي العلي فقال إن ما حصل “تعجز الكلمات عن وصفه” مؤكدا أنه أمر “يتجاوز الإنسانية”.

نبش قبر واخراج جثة طفل ومنع أهله من دفنه في المقبرة فقط لأنه سوري أمر يتجاوز الانسانية والحيوانية والشيطانية … إنه الجنون بعينه…. انه مما تعجز الكلمات عن وصفه أو التعليق عليه — Rami ALKHALIFA ALALI (@ramialkhalifa) September 23, 2019

وعلى إثر الحادثة قال خالد عبد القادر، وهو أكاديمي من بلدة عاصون، إنه سيقدم أرضا ستكون “وقفاً لكل ميت من أشقائنا السوريين فقط دون غيرهم”.

كما نشر عبد القادر لاحقا نتائج مجريات لقاء عقد في قاعة مجلس بلدية عاصون وجمع عددا من المسؤولين بوالد الطفل الذي شرح ما حصل.

وتفتح قصة نبش قبر الطفل السوري اللاجئ، ملف التعامل مع اللاجئين السوريين في لبنان، والذي سبق أن أثار الجدل أكثر من مرة.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا في لبنان، يقارب المليون شخص.

ويشهد لبنان خلال الفترة الأخيرة، دعوات متتالية من قبل سياسيين، بضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مع بدء تحسن الموقف هناك.-(BBC)