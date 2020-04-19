نبض الحياة يعود إلى العقبة وفرق لمراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية

أحمد الرواشدة

العقبة – عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة يوم أمس، بعد عودة جميع القطاعات الإنتاجية التجارية والصناعية للعمل منذ الساعة العاشرة صباحا، وفقا لقرار مركز إدارة الازمات بغلق وعزل محافظة العقبة، وتشغيل جميع القطاعات الاقتصادية فيها، وفقا للإجراءات والاشتراطات الصحية الصارمة.

وشهدت مختلف المحلات التجارية والمتمثلة بالمواد التموينية والالبسة والمطاعم الشعبية وقطع السيارات ومواد البناء والاجهزة الكهربائية اقبالا من قبل المواطنين، فيما بقيت الشواطئ العامة والمدارس والجامعات مغلقة.

وقال التاجر محمد الرياطي، ان تشغيل تلك القطاعات التجارية والصناعية جاء رغبة من الحكومة للتأكيد ان العقبة هي الرئة الاقتصادية، التي يتنفس منها الأردن وخلوها من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان فتح المحلات التجارية جاء بالوقت المناسب لتعويض خسارتهم عن الأيام الماضية ودفع التزاماتهم المالية تجاه العمال والموظفين وايجار محلاتهم التجارية.

وعملت سلطة العقبة بالتعاون مع محافظة العقبة والجهات ذات العلاقة على تشكيل 48 فرقة تحمل صفة الضابطة العدلية، لمراقبة الأسواق ومدى التزام المواطنين والتجار والقطاعات المسموح لها بالعمل بالاشتراطات والإجراءات الصحية، وتحويل المخالفين إلى الجهات ذات العلاقة.

وحرص المواطنون على التباعد الاجتماعي وإبقاء مسافة أمان بين الشخص والآخر، كجزء من ثقافة التعامل مع ازمة فيروس كورونا.

وقال المواطن عبد القادر الرواد، انه سعيد بالتسوق المباشر والتنقل بمركبته لشراء احتياجاته الضرورية، مؤكدا حرصه على سلامة العقبة وبقائها خالية من وباء كورونا، كنموذج يقاس عليه لبقية محافظات المملكة.

وأشار المواطن علي المصري، ان ايقاع الحياة عاد إلى العقبة من جديد مع فتح المطاعم وكافة محلات الالبسة، مشيراً انه يتنظر فتح صالونات الحلاقة بفارغ الصبر لقص شعر ابنائه. وثمن المصري تلك الخطوة التي تدل على نجاح المدينة السياحية باجراءاتها الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

وكان المجلس الأمني في محافظة العقبة الذي يرأسه محافظ العقبة غسان الكايد، قد اصدر قائمة التعليمات والشروط الخاصة برفع الحظر عن العقبة، والدخول والخروج منها واليها بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بناء على تعليمات مركز الأمن وإدارة الازمات الوطني وتحديد القطاعات التي يسمح لها بالعودة للعمل، بما في ذلك قطاع الصيد الذي باشر أعماله اليوم لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا.