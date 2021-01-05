“نبض الفقراء” مبادرة شبابية تساند الأسر في تأمين متطلبات الحياة

معتصم الرقاد

عمان – مع دخول فصل الشتاء، أخذ الشاب أسامة محمد أبواحسيان على عاتقه تقديم ولو شيئا قليلا من احتياجات فصل الشتاء للعائلات المحتاجة والفقيرة في مناطق شمال عمان من خلال إطلاق مبادرة “نبض الفقراء”.

ويقول أبو احسيان، جاءت فكرت المبادرة للوقوف بجانب الفقراء بأفكار مميزة منها التعليم وترميم المنازل ودعم الأسر الفقيرة وطلبة الجامعات، و”نبض الفقراء” لها العديد من الأنشطة المنفذة التي استمرت سنوات طويلة، وكانت تنفذ مبادراتها حسب حاجة المجتمع المحلي.

وبين أبو احسيان من خلال المبادرة انطلاق حملات عدة، منها “سامح” التي تدعو لمسامحة العائلات الفقيرة من قبل أصحاب المحلات والمقاولين والتجار وأصحاب البقالات والشقق السكنية للمتعسرين وللأسر العفيفة، وجاءت هذه الحملة لتعزيز روابط المجتمع الأردني المتماسك من فكرة “الراحمون يرحمهم الله”، وتفاعل معنا العديد من أصحاب المحلات وأصحاب الشقق والتجار للعفو عن المتعسرين في بداية أزمة “كورونا”.

ويقول منفذ الحملة أبو احسيان “نحن تسابقنا مع الزمن، فالفقير الذي طالت عليه مسافة سداد الديون أصبح قادرا على سداد دينه كاملا بنصف المبلغ”. وضمت المبادرة أيضا حملة “نعيما”، التي قدمت عرضا لحلاقة الشعر لطلاب المدارس مجانا، بالاشتراك مع مجموعة صالونات في مخيم الحصن/ إربد، وتجاوز عدد المنتفعين في أول يوم 300 طفل، وحضر كذلك العديد من كبار السن، وسط أجواء الفرح والمحبة، وتعاضد الجميع من المجتمع المحلي أشبه بيوم العيد، بحسب أبو احسيان. ويقول أبو احسيان “ما قيمة الإنسان إذا لم ينصف طفلاً ويحارب لأجل فكرة نبيلة، ويمسح الوجع عن الأرواح المتعبة”، مبينا “ومن ثم انتقلت “نعيما” لتشمل ذوي الإعاقة في مراكزهم والاتفاق معهم بشكل شهري للحلاقة لهم مجانا”.

ويقول الحلاق ناجي التياسيري المشارك في المبادرة “شعرت بفرح كبير على هذه الوجوه البريئة وعلينا أن نبذل المزيد لأجلهم، وكذلك أسهم الحلاق يزن سلطي، ومجموعة من الشباب بالحلاقة للأطفال كما يحبون بكامل الأناقة والرسم على الوجوه كثيرون على قيد الحياة قليلون على قيد الإنسانية”.

فكرة نبيلة استفاد منها المجتمع المحلي، يقول مسؤول المبادرة أبواحسيان، لم ندفع درهما، لكن الأفكار عندما يقتنع بها الآخرون تنهض بالأمم والمجتمع، وهنا جسدنا أجمل صور التكاتف رغم قلة الإمكانيات، ولم أنس دموع أم الأيتام التي لم تصدق مسامحة المقاول لهم والعفو عن ديونهم في مبادرة سامح، وكذلك لم أنس فرحة الأطفال في مبادرة “نعيما”.

وقال “نحن الآن دخلنا فصل الشتاء، وخير الناس أنفعهم للناس، عند إحساسك بالدفء أنت وأبناؤك تذكر من لم ينعم بذلك، حملة شتاء دافئ لأطفالنا اليتامى المعوزين، من خلال تأمين كسوة الشتاء للجميع، ومساعدات مادية تتضمن ألبسة وأغطية وصوبات، من أجل إعدادها وتوزيعها على أطفال العائلات الفقيرة والأيتام”.

وأضاف “مع دخول فصل الشتاء.. علينا أن لا ننسى من يشعر بالبرد، لهذا ارتأينا إطلاق حملة لمد جسور التواصل والتراحم والتكافل الاجتماعي بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية للآخرين للفقراء والمعوزين”.