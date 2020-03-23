شركات وأعمال

نبيل للصناعات الغذائية تساهم بـ 100 ألف دينار لمواجهة كورونا

منذ 35 دقيقة

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عمان – إنطلاقاً من الواجب الوطني وكجزء من المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على مصلحة الوطن وسلامة وأمن المواطنين، قررت شركة نبيل للصناعات الغذائية التبرع بقيمة 100 ألف دينار لوزارة الصحة لدعمها في الجهود الكبيرة التي تقوم بها في الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب الأردن في مواجهة وإحتواء فيروس كورونا COVID-19 المستجد.

كما تؤكد الشركة حرصها الدائم على سلامة أبناء الوطن كافة وعلى ضرورة التكاتف مع الجميع إيماناً بأهمية المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع لتخطي هذه الفترة الصعبة، وتأمل من خلال هذا الدعم أن تساهم في مساعدة وزارة الصحة على تأمين مستلزمات الرعاية الصحية لضمان سلامة الجميع للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره، كما تثمّن على دور الجهات والقطاعات والأجهزة المعنية في التعامل مع الأزمة بطريقة مميزة سواء من قبل الأطباء والحكومة والجيش وكل من يساهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

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