نتائج أولية.. الأملاح الشديدة وراء البركة الحمراء قرب البحر الميت

إيمان الفارس

عمان– كشفت النتائج الأولية للفحوصات الكيميائية التي أخضعتها وزارة المياه والري – سلطة وادي الاردن، للمياه ذات الصبغة الحمراء وتربتها في منطقة غور الحديثة، أن سبب تصبغها هو وجود الأملاح الشديدة وبنسب عالية، وفق مصادر حكومية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ”الغد”، إن الفحوصات الكيميائية لتلك المياه وتربتها أظهرت شمولها على معادن بنسب عالية جدا ومن ضمنها المنغنيز والحديد، والتي تتكون نتيجة لأسباب جيولوجية في تلك المنطقة، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وهبوط منسوب البحر الميت.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة – سلطة وادي الاردن لم تفرغ بعد من فحص كافة العينات، وبانتظار استكمال باقي فحوصات كافة العينات المأخوذة من الموقع نفسه، حيث تمثل بقية الفحوصات الكيميائية التي تنطلب وقتا أطول لظهور نتيجتها، الى جانب الفحوصات البيولوجية اللازمة.

وأكدت المصادر ذاتها أنه سيتم الإعلان عن كافة النتائج الكيميائية والبيولوجية، فور صدورها والانتهاء منها وبشكل دقيق.