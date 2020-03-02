نتائج أولية: تقدم اليمين الإسرائيلي في الانتخابات

القدس- أظهرت نتائج عينات غير رسمية للانتخابات الإسرائيلية الليلة تقدماً لأحزاب اليمين وعلى رأسها حزب الليكود.

ووفقاً للعينات التي نشرتها القنوات العبرية الرئيسية الثلاث فقد حصل حزب الليكود على 37 مقعدا، يليه حزب “أبيض- أزرق” بحصوله على 33 مقعدا، أما القائمة العربية المشتركة فقد حصلت على 15 مقعدا.

وفيما يتعلق بحزب “إسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه “أفيغدور ليبرمان” فقد حصل على 6 مقاعد وحزب “يمينا” حصل على 7 مقاعد.

أما على صعيد الكتل فقد وصلت أحزاب اليمين وخلافاً للانتخابات السابقة إلى 60 مقعد، في حين حصلت أحزاب اليسار والوسط والأحزاب العربية على 54 مقعدا.

ووفقاً للنتائج الاولية فقد يتمكن بنيامين نتنياهو هذه المرة من تشكيل حكومة جديدة. – صفا