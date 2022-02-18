نتائج أولية لانتخابات نقابة المهندسين- أسماء

الزرقاء

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع محافظة الزرقاء النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية وكانت النتائج على النحو التالي:

– رئيس الفرع:

م. خالد البلوي (1336)

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. ماجدة خليل الطريفي (1298)

2- م. أحمد ناصر بني عطا (1297)

3- م. هشام محمود الغويري (1266)

4- م. أحمد صالح سمارة (1244)

5- م. فيصل اسحاق الخضور (1217)

6- م. مجد بسام معايعة (1209)

– عضوية الهيئة المركزية للفرع:

1- م. رزق الله نواف المعايطة (1238)

2- م. ناصر علي الهناندة (1236)

3- م. جلال يوسف جرادات (1236)

4- م. فؤاد عبده العمري (1233)

5- م. راشد علي عليمات (1232)

6- م. عائدة عبدالرحمن الدلابيح (1223)

7- م. يزن عماد البواب (1214)

8- م. محمد جبريل القواسمي (1204)

9- م. أحمد حسن أبو صعيليك (1200)

10- م. محمود منير أبو جحيشة (1195)

11- م. أديب جميل المصالحة (1186)

12- م. فرحان خلف الشرقي (1182)

13- م. حكمت عبدالرحمن شقير (1182)

14- م. ابراهيم حسن الغويري (867)

العقبة

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع محافظة العقبة النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية وكانت النتائج على النحو التالي:

– رئيس الفرع:

م. عامر الحباشنة(تزكية)

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. أمجد محمد عبيدات (٦٢٥)

2- م. مصعب عبدالله الرواجفة (٦١٥)

3- م. طه أحمد ياسين (٥٩٧)

4- م. عدي زهير طبيب (٥٨٧)

5- م. ينال مانع المرازقة (٥٨١)

6- م. وسيم سليمان بقاعين (٥٧٩)

– عضوية الهيئة المركزية للفرع:

1- م. فيصل ناصر الزريقات (٦١٥)

2- م. إيمان حسن العطيوي (٦١١)

3- م. محمد ياسر الكساسبة (٥٨٥)

4- م. نضال خيري غضية (٥٥٦)

5- م. محمد موسى الطراونة (٥٥٥)

جرش

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع محافظة جرش، النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية وكانت النتائج على النحو التالي:

– رئيس الفرع:

م. باسل شهاب (490)

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. أمل تيسير حسن طوباسي (473)

2- م. عادل عبدالحافظ الدوري دلابيح (461)

3- م. رياض محمد أحمد عضيبات (461)

4- م. جمال محمد أمين الحبايبة (460)

5- م. صلاح الدين سعد غدير العبدي (437)

6- م. محمود إبراهيم مصطفى عتوم (434)

– عضوية الهيئة المركزية للفرع (تزكية):

1- م. خلدون هاشم خيرو محمد المارديني

2. م. رحاب محمود إبراهيم عتوم

3. م. عبدالله محمود سليمان الرواشده

4. م. وليد أحمد مطلق عياصره

5. م. نسرين حسن محمد النظامي

الطفيلة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع محافظة الطفيلة النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية، على النحو التالي:

رئيس الفرع:

م. زكي القيسي (339)

– مجلس الفرع:

1- م. “محمد نور” إبراهيم هويمل الخريسات (350)

2. م. محمد عبدالحميد همام أبوهمام (323)

3. م. وفا مدالله سالم الطراونة (316)

4. م. صهيب يحيى فايز العوران (292)

5. م. رياض محمود عبد الله القطامين (288)

6. م. نذير مصلح إبراهيم التويجر (264)

– أعضاء الهيئة المركزية:

1. م. صهيب محمد عيسى المرايات (344)

2. م. أيمن ماجد حمدان العمايره (315)

3. م. أحمد إبراهيم سلامه الرعود (288)

4. م. بكر أحمد علي السعودي (279 )

5. م. فوزية مهنا مصطفى الجرادين (279)

6. م. بشار زيد حمد العبيديين (153)

اربد

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع محافظة اربد النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية، على النحو التالي:

رئيس الفرع:

م. جهاد الردايدة (2104)

– مجلس الفرع:

1- م. حسن صبحا (2072)

2- م. ابراهيم بهجت الخصاونة (2011)

3- م. محمد السعدي (2007)

4- م. تيسير قنو (1998)

5- م. هيثم بني هاني (1973)

6- م. ناصر عبيدات (1952)

– أعضاء الهيئة المركزية:

1. م. سوسن محمود عبد الهادي (1878)

2. م. إحسان القضاة (1846)

3. م. ديمه رشيدات (1842)

4. م. ابراهيم الشرمان (1839)

5. م. سفيان بطاينه (1833)

6. م. زايد الحموري (1821)

7. م. صلاح ملكاوي (1817)

8. م. “محمد خير” العمري (1804)

9. م. سامر مناصرة (1795)

10. م. صالح ذيابات (1763)

11. م. تيسير المرجي (1763)

12. م. وائل وحيد القصاص (1763)

13. م. عماد الخطيب (1762)

14. م. علي محمد العقول (1744)

15. م. دينا شحرور (1743)

16. م. بيدر ذيب عويس (1733)

17. م. حسين وشاحي (1722)

18. م. معتز الحسن (1698)

19. م. سامي أخوزينه (1696)

20. م. ماجده شويات (1661)

الكرك \ مأدبا \ معان

فروع محافظات الكرك، معان ومأدبا، تم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية، بالتزكية على النحو التالي:

فرع الكرك(بالتزكية)

رئيس الفرع:

م. وسام توفيق المجالي

– أعضاء الفرع:

1- م. ينال متروك النوايسة

2- م. معاذ نعيم الخيطان

3- م. رفيدة سامي الشمايلة

4- م. فايز سليمان المعايطة

5- م. ابراهيم خميس المغاربة

6- م. أيمن طه الكساسبة

– أعضاء الهيئة المركزية:

1- م. ابراهيم سلمان السيد

2- م. عبد عبد الكريم الضلاعين

3- م. زياد محمد البطوش

4- م. خالد عبد القادر الذنيبات

فرع معان (بالتزكية):

– رئيس الفرع:

م. محمد أحمد عبد الدايم المحاميد

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. محمد عصام قباعة

2- م. ناصر علي ناجح أبو الزيت

3- م. نجيب محمد العسوفي

4- م. حامد رجاء النعيمات

5- م. سهى موسى الحمادين

6- م. حنين عبد الرحيم أبو درويش

– عضوية الهيئة المركزية:

1- م. أحمد سالم النوافلة

2- م. جاسر محمد الطورة

3- م. ياسر سعود كريشان

4- م. خالد سليم المعاني

5- م. أحمد محمود الشقيرات

فرع مادبا (بالتزكية):

رئيس الفرع:

م. أحمد فالح الفلاحات

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. جعفر أحمد الطرمان

2- م. كنعان مفضي حدادين

3- م. محمد محمود الجريري

4- م. رشاد حسني عبد الرحمن

5- م. أمجد بشارة المدني

6- م. حنان حسين السعدوني

– عضوية الهيئة المركزية:

1- م. خالد جمال القسوس

2- م. ياسر أحمد العوامرة

3- م. سالم جوزيف حدادين

4- م. جهاد سعود أبو عيشة

5- م. اسماعيل خليل المصالحة

المفرق

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع المفرق النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة على النحو التالي:

رئيس الفرع

م. مجدي احمد سليمان العموش (414)

أعضاء مجلس الفرع

١. م.صهيب محمد حسن حراحشة (400)

٢. م.رائد محمد سالم الرحيبة (366)

٣. م.عبدالله محمد قبلان العليمات (331)

٤. م.نسرين عبدالكريم محمد اخوارشيدة (322)

٥. م.امل حسين محمد عموش (306)

٦. م.اشرف فهد عبداللطيف جرار (301)

عجلون

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في فرع محافظة عجلون النتائج الأولية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية، على النحو التالي:

رئيس الفرع:

م.خالد محمد عنانزة (418)

– أعضاء مجلس الفرع:

1- م. دعاء عبدالله المومني (360)

2- م. هبة خالد الصمادي (343)

3- م. حازم فهد الفواز (327)

4- م. ضرار نهار العرود (324)

5- م. سليمان مخائيل الربضي (297)

6- م. ليث مازن المومني (238)

– أعضاء الهيئة المركزية:

1- م. حمزة محمد فالح المومني (368)

2- م. أحمد محمد الهزايمة (361)

3- م. عبير أديب سعد الزوايدة (351)

4- م. محمد عبد القادر فريحات (349)

5- م. اسماعيل محمد الغرايبة (345)