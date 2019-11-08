نتائج الأسبوع الرابع من دوري الواعدات

عمان – الغد – انتهت اليوم الجمعة منافسات الاسبوع الرابع من دوري الواعدات، وكانت النتائج على النحو التالي:

مباريات ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب في عمان:

– مواليد 2006/2005 مادبا 3 مركز سكينة 0

– مواليد 2007/2008/2009 مادبا 0 مركز سكينة 0

– مواليد 2006/2005 السلط 1 الرصيفة 1

– مواليد 2007/2008/2009 الرصيفة 1 السلط 0

مباريات ملعب جرش البلدي:

– مواليد 2006/2005 إربد 1 عجلون 0

– مواليد 2007/2008/2009 عجلون 1 إربد 0

– مواليد 2006/2005 جرش 0 الشيخ حسين 0

– مواليد 2007/2008/2009 الشيخ حسين 2 جرش 1

– مباريات ملعب مدرسة الضباط الأساسية بالمفرق:

– مواليد 2006/2005 الزرقاء 11 الرمثا 1

– مواليد 2007/2008/2009 الزرقاء 1 الرمثا 0