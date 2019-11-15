نتائج الاسبوع الأخير من دوري الواعدات

عمان – الغد – انتهت اليوم الجمعة منافسات الاسبوع الأخير من دوري الواعدات، على أن يكون حفل الختام وتوزيع الجوائز الجمعة 22 الشهر الحالي على ملعب البولو، في مدينة الحسين للشباب.

يذكر أن دوري الواعدات انطلق بجميع مراكز المملكة قبل عدة أسابيع، لاكتشاف المواهب من خلال إقامة البطولة ودعمهم، والاهتمام بهم منذ الصغر، وصولا بهم لتمثيل المنتخبات.

وكانت نتائج الجولة الأخيرة على النحو التالي:

مباريات ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب في عمان:

مواليد 2006/2005 مركز سكينة 1 الرصيفة 1

مواليد 2007/2008/2009 الرصيفة 1 مركز سكينة 0

مواليد 2006/2005 مادبا 2 السلط 0

مواليد 2007/2008/2009 مادبا 0 السلط 0

مباريات ملعب جرش البلدي:

مواليد 2006/2005 إربد 2 الشيخ حسين 0

مواليد 2007/2008/2009 إربد 1 الشيخ حسين 0

مواليد 2006/2005 عجلون 0 جرش 0

مواليد 2007/2008/2009 عجلون 2 جرش 0

مباريات ملعب مدرسة الضباط الأساسية بالمفرق:

مواليد 2006/2005 الزرقاء 6 المفرق 1

مواليد 2006/2005 المفرق 5 الرمثا 3

مواليد 2007/2008/2009 الزرقاء 1 المفرق 0

مواليد 2007/2008/2009 المفرق 3 الرمثا 0