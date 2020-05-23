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نتائج التحقيق بإدعاءات مواطن توفيت ابنته لتأخر الإسعاف اليوم

منذ 48 دقيقة
سيارة اسعاف للدفاع المدني- (أرشيفية)

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان لجنة تحقيق برئاسة مدير الدفاع المدني باشرت التحقيق في ادعاءات مواطن بالتقصير وتأخر سيارة الإسعاف عن انقاذ ابنته ما ادى الى وفاتها.
واكد الناطق الاعلامي انه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق قبل نهاية هذا اليوم وان ثبت وجود اي تقصير سيتم اتخاذ كافة الاجراءات ومحاسبة المقصرين ووفق احكام القانون.

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