نتائج الجولة الثالثة من الدوري الأردني لكرة القدم للصم

عمان – الغد – فاز نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم / الزرقاء على نادي الأمل للصم (6-0) في المباراة التي جمعتمها اليوم في استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأردني لكرة القدم للصم 2022.

كما فاز نادي سمو الأمير على بن الحسين للصم / إربد على النادي الأردني للصم (2-1) في المباراة التي اقيمت بينهما في ملعب بلديه اربد.

وتنطلق منافسات الجوله الرابعه يوم الجمعة المقبل للدوري الأردني لكرة القدم للصم