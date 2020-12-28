نتائج الشامل الأربعاء

عمان – الغد – تعلن جامعة البلقاء التطبيقية نتائج الدرجة الجامعية المتوسطة (الشامل) في مؤتمر صحفي يعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء.

وكان رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور عبد الله سرور الزعبي يوم الخميس الموافق 2020/11/19 ختام فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية 2021.

وأكد الدكتور الزعبي أن الامتحانات العملية التي تقدم لها (3704) طالباً وطالبة من (47) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية جرت وفق الخطة التي وضعتها الجامعة، وقد تغيب عن الامتحان (64) طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب لإصابتهم المؤكده بفايروس كورونا كوفيد – 19 متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أنه تم اعتماد (32) مركزاً للامتحان العملي شاركت فيه (140) لجنة امتحان متخصصة مركزية ضمت في عضويتها (450) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص، وقد راعت الجامعة كافة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، من خلال التزام جميع الطلبة وأعضاء اللجان بأوامر الدفاع والتقيد بشروط السلامة العامة، ومراعاة المتطلبات الصحية المتمثلة بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإجراء فحص للحرارة قبل الدخول إلى قاعات الامتحان.