نتائج الشامل غداً

السلط – الغد- يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس الجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله سرور الزعبي في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس، مؤتمرا صحفيا في مركز الجامعة للإعلان عن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ” الشامل” للدورة الشتوية 2020 .

يذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لهذه الدورة بلغ 3964 طالبا وطالبة من 47 كلية وطنية، منهم 1528 طالبا وطالبة تقدموا على الخطط القديمة لآخر فرصة، و 2436 طالبا وطالبة تقدموا على الخطط الدراسية الجديدة التي صممت وفقاً لمصفوفة مخرجات التعلم التي يحتاجها سوق العمل لكل تخصص، لقياس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمهارات والمعارف العلمية والتخصصية والتشغيلية والعملية التطبيقية التي اكتسبها خلال دراسته.