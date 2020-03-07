نتائج الفترة الصباحية لبطولة الملاكمة المؤهلة للأولمبياد

عمان – الغد – أصبح البطل الصيني ، هو جيانغوان ، على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد أن تمكن اليوم السبت من التأهل إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات وزن تحت ٥٢ كغم في اليوم الخامس من بطولة الملاكمة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية والمقامة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

ونجح “جيانغوان” خلال الفترة الصباحية من تجاوز عقبة لاعب الصين تايبيه ، تو بو وي ، في دور الـ ١٦ من منافسات الوزن ليضرب موعداً في الدور ربع النهائي مع الكازاخستاني بيبوسينوف ، صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة والمصنف الرابع على فئة وزن تحت ٥٢ كغم والذي حقق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني ، آزات.

كما تأهل المصنف الأول على فئة وزن تحت ٥٧ كغم وبطل العالم وآسيا ، الأوزبكي ميرازبيك ميرزاخيلوف ، إلى الدور ربع النهائي في أعقاب فوزه على الهندي سولانكي.

وفيما يلي نتائج الفترة الصباحية من منافسات اليوم الخامس من بطولة الملاكمة المؤهلة إلى الأولمبياد :

لاعبة منتخب الصين تايبيه ، هوانغ هسياو وين ، بطلة العالم عام ٢٠١٩ ، تُحقق الفوز على اللاعبة الأستر الية هاريس كريستي في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥١ كغم.

اللاعبة الأوزبكية ، راخيموفا تورسونوي ، تُحقق الفوز على اللاعبة الكورية الجنوبية ، جو يونج ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥١ كغم.

اللاعبة التايلاندية ، جات ماس ، تُحقق الفوز على اللاعبة الكازاخستانية لوكاس أنجلينا ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥١ كغم.

اللاعبة اليابانية ، ناميكي تسوكيمي ، تُحقق الفوز على اللاعبة المنغولية ، لوتسيخان ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥١ كغم.

اللاعب الهندي ، أميت ، يُحقق الفوز على اللاعب المنغولي خرخو انخمانداخ في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٢ كغم.

اللاعب الفلبيني بلام كارلو يُحقق الفوز على اللاعب الأفغانستاني رحماني راميش في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٢ كغم.

اللاعب الصيني ، هو جيانغوان ، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو ٢٠١٦ يُحقق الفوز على لاعب الصين تايبيه ، تو بو وي ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٢ كغم.

اللاعب الكازاخستاني ، بيبوسينوف ، صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة والمصنف الرابع على فئة وزن تحت ٥٢ كغم يُحقق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني ، آزات ، في دور الـ ١٦

اللاعب الأوزبكي ، ميرازبيك ميرزاخيلوف ، بطل العالم وبطل آسيا ، والمصنف الأول على فئة وزن تحت ٥٧ كغم ، يُحقق الفوز على اللاعب الهندي سولانكي غوراف في دور الـ ١٦.

لاعب هونغ كونغ ، تاسو سينغ ، يُحقق الفوز على اللاعب الطاجيكستاني ، ساجيزوف باختوفار ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٧ كغم.

اللاعب الكازاخستاني ، تيميرهانوف سيريك ، يُحقق الفوز على اللاعب العراقي ، جعفر السوداني ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٧ كغم.

اللاعب الإيراني ، شهباخ دانيال ، يُحقق الفوز على لاعب بابوا غينيا الجيدي ، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٧ كغم.