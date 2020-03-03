نتائج الفترة الصباحية لبطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – افتتحت صباح اليوم الثلاثاء بطولة الملاكمة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) عن قارتي آسيا وأقيانوسيا والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب وتستمر حتى الحادي عشر من شهر أذار / مارس الحالي.

ويشارك في البطولة ٢٢١ ملاكم وملاكمة يمثلون ٣٥ دولة ويتنافسون على ٦٣ بطاقة تأهيلية مقسمة على ٤١ بطاقة ضمن منافسات الرجال و٢٢ بطاقة ضمن منافسات السيدات.

وجاءت نتائج الفترة الصباحية من منافسات اليوم الأول على النحو التالي :

منافسات السيدات

اللاعبة السريلانكية كريسي أيوما دولانج تحقق الفوز على اللاعبة الإندونيسية سيلبا لاو بقرار الحكام بنتيجة ٤-١ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٥٤-٥٧ كغم).

اللاعبة الأوزبكية مريزيفا ، التي سبق وأن شاركت في أولمبياد ريو ٢٠١٦ ، تحقق الفوز على لاعبة ميكرونيسيا ، شين جينيفر بقرار الحكام بنتيجة ٥-٠ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٥٤-٥٧ كغم).

منافسات الرجال :

اللاعب الهندي ، غوراف سولانكي ، يحقق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني يسينبيك بقرار الحكام بنتيجة ٥-٠ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٥٢-٥٧ كغم).

اللاعب الإيراني دانيال شهباخ يحقق الفوز على لاعب الصين تايبيه ، تشن بو يي ، بقرار الحكام بنتيجة ٥-٠ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٥٢-٥٧ كغم).

اللاعب النيبالي ، شاهي سانيل ، يحقق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني ، كاديربيك ، بقرار الحكام بنتيجة ٥-٠ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٥٧-٦٣ كغم).

اللاعب الصيني شان جون ، والذي شارك في أولمبياد ريو ٢٠١٦ ، يحقق الفوز على اللاعب العراقي وحيد حيدر بعدم التكافؤ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٥٧-٦٣ كغم).

اللاعب الأسترالي ، روستون كيرا ، يحقق الفوز على لاعب هونغ كونغ كان ليونج تاي بعدم التكافؤ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٦٩-٧٥ كغم).

اللاعب السوري محمد غسون ، يحقق الفوز على اللاعب السريلانكي روميش سانداكيلوم بقرار الحكام بنتيجة ٥-٠ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٦٩-٧٥ كغم).

اللاعب الإندونيسي ، مايكيل روبرد ، يحقق الفوز على لاعب ساموا الأمريكية تانا جورج ، بقرار الحكام بنتيجة ٥-٠ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٦٩-٧٥ كغم).

اللاعب الهندي ، آشيش كومار ، يُحقق الفوز على لاعب الصين تايبيه ، كان شيا-وي ، بقرار الحكام بنتيجة ٥-٠ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٦٩-٧٥ كغم).

اللاعب النيوزيلندي بامبلون جيروم يحقق الفوز على اللاعب أومورا رين بقرار الحكام بنتيجة ٤-١ في دور الـ ٣٢ ضمن منافسات وزن (٧٥-٨١ كغم).