نتائج المسحات العشوائية لمصلي الجمعة الماضي جميعها سلبية

زايد الدخيل

عمان- كشفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن المسحات الأنفية البلعومية العشوائية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي تمت لمصلي الجمعة الماضية كانت سلبية، وفقا لمصدر مطلع في الوزارة.

واشاد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، بتعاون المصلين يوم الجمعة الماضية مع فرق وزارة الصحة التي أخذت مسحات أنفية بلعومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد عند صلاة الجمعة قبل دخولهم للمساجد.

وقال المصدر أن فحص المصلين في صلاة الجمعة هدفه حماية المصلين وخاصة كبار السن، مبينا أن الوزارة ومن خلال فرق عملها لمست التزام كبير من قبل المصلين بالتعليمات والارشادات الصحية الخاصة بالمساجد.