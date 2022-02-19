نتائج انتخابات المهندسين في المحافظات (أسماء)

أعلن رئيس لجنة إدارة الانتخاب، الأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين المهندس علي ناصر، اليوم السبت، نتائج انتخابات فروع نقابة المهندسين في محافظات المملكة، التي جرت أمس الجمعة، لاختيار رئيس وأعضاء مجالس فروع النقابة وهيئاتها المركزية.

وبلغت نسبة التصويت العامة في انتخابات فروع نقابة المهندسين، 47%، فيما بلغت النسبة في محافظة الطفيلة 73%، وفي جرش، 73%، وفي عجلون 67%، وفي المفرق 69%، وفي العقبة 60%، وفي إربد 37%، وفي الزرقاء 38%، وفي السلط 50%.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

محافظة إربد:

– رئيس الفرع:

م. جهاد الردايدة

– مجلس الفرع:

1- م. حسن صبحا

2- م. ابراهيم بهجت الخصاونة

3- م. محمد السعدي

4- م. تيسير قنو

5- م. هيثم بني هاني

6- م. ناصر عبيدات

– أعضاء الهيئة المركزية:

1. م. سوسن محمود عبد الهادي

2. م. إحسان القضاة

3. م. ديمه رشيدات

4. م. ابراهيم الشرمان

5. م. سفيان بطاينه

6. م. زايد الحموري

7. م. صلاح ملكاوي

8. م. “محمد خير” العمري

9. م. سامر مناصرة

10. م. صالح ذيابات

11. م. تيسير المرجي

12. م. وائل وحيد القصاص

13. م. عماد الخطيب

14. م. علي محمد العقول

15. م. دينا شحرور

16. م. بيدر ذيب عويس

17. م. حسين وشاحي

18. م. معتز الحسن

19. م. سامي أخوزينه

20. م. ماجده شويات

محافظة الزرقاء:

– رئيس الفرع:

م. خالد البلوي

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. ماجدة خليل الطريفي

2- م. أحمد ناصر بني عطا

3- م. هشام محمود الغويري

4- م. أحمد صالح سمارة

5- م. فيصل اسحاق الخضور

6- م. مجد بسام معايعة

– عضوية الهيئة المركزية للفرع:

1- م. رزق الله نواف المعايطة

2- م. ناصر علي الهناندة

3- م. جلال يوسف جرادات

4- م. فؤاد عبده العمري

5- م. راشد علي عليمات

6- م. عائدة عبدالرحمن الدلابيح

7- م. يزن عماد البواب

8- م. محمد جبريل القواسمي

9- م. أحمد حسن أبو صعيليك

10- م. محمود منير أبو جحيشة

11- م. أديب جميل المصالحة

12- م. فرحان خلف الشرقي

13- م. حكمت عبدالرحمن شقير

14- م. ابراهيم حسن الغويري

محافظة البلقاء:

– رئيس الفرع:

م. كمال الدباس

– مجلس الفرع:

1- م. عبدالمحسن شحادة الخرابشة

2. م. عبدالهادي جمال السعايدة

3. م. فضيل أحمد العواملة

4. م. محمد أحمد عربيات

5. م. عامر أحمد الفاعوري

6. م. ايهاب مازن قموه

– أعضاء الهيئة المركزية:

1. م. صخر تيسير الكلوب

2. م. محمد عبدالرزاق الحياري

3. م. محمد سلمان حياصات

4. م. فواز عبدالحليم ابو حمور

5. م. بشير سالم مصالحة

6. م. نضال عيسى الشعيني

محافظة العقبة:

– رئيس الفرع:

م. عامر الحباشنة (تزكية)

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. أمجد محمد عبيدات

2- م. مصعب عبدالله الرواجفة

3- م. طه أحمد ياسين

4- م. عدي زهير طبيب

5- م. ينال مانع المرازقة

6- م. وسيم سليمان بقاعين

– عضوية الهيئة المركزية للفرع:

1- م. فيصل ناصر الزريقات

2- م. إيمان حسن العطيوي

3- م. محمد ياسر الكساسبة

4- م. نضال خيري غضية

5- م. محمد موسى الطراونة

محافظة جرش:

– رئيس الفرع:

م. باسل شهاب

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. أمل تيسير حسن طوباسي

2- م. عادل عبدالحافظ الدوري دلابيح

3- م. رياض محمد أحمد عضيبات

4- م. جمال محمد أمين الحبايبة

5- م. صلاح الدين سعد غدير العبدي

6- م. محمود إبراهيم مصطفى عتوم

– عضوية الهيئة المركزية للفرع (تزكية):

1- م. خلدون هاشم خيرو محمد المارديني

2. م. رحاب محمود إبراهيم عتوم

3. م. عبدالله محمود سليمان الرواشده

4. م. وليد أحمد مطلق عياصره

5. م. نسرين حسن محمد النظامي

محافظة الطفيلة:

– رئيس الفرع:

م. زكي القيسي

– مجلس الفرع:

1- م. “محمد نور” إبراهيم هويمل الخريسات

2. م. محمد عبدالحميد همام أبوهمام

3. م. وفا مدالله سالم الطراونة

4. م. صهيب يحيى فايز العوران

5. م. رياض محمود عبد الله القطامين

6. م. نذير مصلح إبراهيم التويجر

– أعضاء الهيئة المركزية:

1. م. صهيب محمد عيسى المرايات

2. م. أيمن ماجد حمدان العمايره

3. م. أحمد إبراهيم سلامه الرعود

4. م. بكر أحمد علي السعودي

5. م. فوزية مهنا مصطفى الجرادين

محافظة عجلون:

– رئيس الفرع:

م.خالد محمد عنانزة

– أعضاء مجلس الفرع:

1- م. دعاء عبدالله المومني

2- م. هبة خالد الصمادي

3- م. حازم فهد الفواز

4- م. ضرار نهار العرود

5- م. سليمان مخائيل الربضي

6- م. ليث مازن المومني

– أعضاء الهيئة المركزية:

1- م. حمزة محمد فالح المومني

2- م. أحمد محمد الهزايمة

3- م. عبير أديب سعد الزوايدة

4- م. محمد عبد القادر فريحات

5- م. اسماعيل محمد الغرايبة

محافظة المفرق:

– رئيس الفرع

م. مجدي احمد سليمان العموش

– أعضاء مجلس الفرع

1. م.صهيب محمد حسن حراحشة

2. م.رائد محمد سالم الرحيبة

3. م.عبدالله محمد قبلان العليمات

4. م.نسرين عبدالكريم محمد اخوارشيدة

5. م.امل حسين محمد عموش

6. م.اشرف فهد عبداللطيف جرار

– عضوية الهيئة المركزية

1. م. يوسف سليمان راشد مشاقبه

2. م. كريم أمجد فرحان حداد

3. م. خلف الهزل عقيل السرحان

4. م. ربيع غصاب فازع الشرفات

5. م. علاء صالح محمد الشديفات

فروع محافظات الكرك، معان ومأدبا، تم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس فرع النقابة والهيئة المركزية، بالتزكية على النحو التالي:

فرع الكرك (بالتزكية)

– رئيس الفرع:

م. وسام توفيق المجالي

– أعضاء الفرع:

1- م. ينال متروك النوايسة

2- م. معاذ نعيم الخيطان

3- م. رفيدة سامي الشمايلة

4- م. فايز سليمان المعايطة

5- م. ابراهيم خميس المغاربة

6- م. أيمن طه الكساسبة

– أعضاء الهيئة المركزية:

1- م. ابراهيم سلمان السيد

2- م. عبد عبد الكريم الضلاعين

3- م. زياد محمد البطوش

4- م. خالد عبد القادر الذنيبات

فرع معان (بالتزكية):

– رئيس الفرع:

م. محمد أحمد عبد الدايم المحاميد

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. محمد عصام قباعة

2- م. ناصر علي ناجح أبو الزيت

3- م. نجيب محمد العسوفي

4- م. حامد رجاء النعيمات

5- م. سهى موسى الحمادين

6- م. حنين عبد الرحيم أبو درويش

– عضوية الهيئة المركزية:

1- م. أحمد سالم النوافلة

2- م. جاسر محمد الطورة

3- م. ياسر سعود كريشان

4- م. خالد سليم المعاني

5- م. أحمد محمود الشقيرات

فرع مادبا (بالتزكية):

– رئيس الفرع:

م. أحمد فالح الفلاحات

– عضوية مجلس الفرع:

1- م. جعفر أحمد الطرمان

2- م. كنعان مفضي حدادين

3- م. محمد محمود الجريري

4- م. رشاد حسني عبد الرحمن

5- م. أمجد بشارة المدني

6- م. حنان حسين السعدوني

– عضوية الهيئة المركزية:

1- م. خالد جمال القسوس

2- م. ياسر أحمد العوامرة

3- م. سالم جوزيف حدادين

4- م. جهاد سعود أبو عيشة

5- م. اسماعيل خليل المصالحة