نتائج انتخابات جمعية النشامى ديوان اهالي الخاراس- الخليل

لجمعية النشامى ديوان أهالي خاراس-الخليل والتي

عقدت يوم الثلاثاء الموافق 2-7-2019 فوز كل من:

السيد إباد محمد خليل النمراوي

السبد أحمد عثمان خليل الحروب

السيد خالد محمد عبد الرحمن قديمات

السيد عبدالله جمعه عبدالله النمراوي

السيد مهند فواز صبري نوفل

السيد حمدي أحمد محمد شنك

السيد هارون رشيد محمد مسلم

علما بأن الانتخابات شهدت أعقبال كثيفا من اعضاء الهيئة العامة وبلغت نسبة لااقتراع 82 %

من اجمالي نسبة الاعضاء الذين يسمح لهم بلاقتراع حسب النظام الداخلي . و تتقدم الهيئة العامة

بالتهنئة و التبريك لاعضاء الهيئة الادارية المنتخبين متمنين لهم التوفيق و السداد و تحمل

مسؤولية الامانة و تحقيق اهداف الجمعية و تطلعات الهيئة العامة و الله ولي التوفيق

اللجنة المشرفة على الانتخابان