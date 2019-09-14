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شاهين رئيسا لرابطة الكتاب الأردنيين (أسماء)

منذ ساعة واحدة

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الغد– أعلنت رابطة الكتاب الأردنيين مساء يوم أمس نتائج انتخابات الهيئة الادارية الجديدة لرابطة الكتاب للعام 2019 وفاز فيها كل من:

سعد الدين شاهين رئيسا

وعضوية كل من:
محمد المشايخ
أحمد طراونة
أكرم الزعبي
د.مخلد بركات
مريم الصيفي
د.عمر ربيحات
د. محمد عبيد الله
جلال برجس
ريّا الدباس
ومحمد خضير بعد قرعة لتساوي الأصوات بينه وبين حليمة الدرباشي.

يشار الى ان عدد الأعضاء المسددين 559 فيما بلغ عدد المقترعين 442 عضوا .

واجريت الانتخابات يوم أمس الجمعة، في ختام اجتماع الهيئة العامة للدورة الثالثة والأربعون 2019- 2021، الذي عقد في مقر مجمع النقابات المهنية بعمان.

وبلغ عدد المرشحين للهيئة الادارية الجديدة 22 مرشحًا من الكتل والتيارات المتنافسة واثنين من المستقلين.

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