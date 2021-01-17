نتائج بطولة الأمل لنادي الجواد العربي للفروسية

عمان – الغد – تزعم الفارس ستفين يعقوب فئة الكبار، فيما توج لفئات الناشيئن فارس النابلسي وراية علام وفهد الحسن ابطال فعاليات بطولة الأمل لنادي الجواد العربي لفروسية القفز عن الحواجز ،التي اختتمت على الميدان الداخلي صالة الابطال في نادي الجواد العربي ، بمشاركة ما يزيد عن 85 فارس وفارسة من نادي الجواد العربي .

وتناوب على تتويج الفرسان احمد القريشه مدير عام شركة القوة للفروسية واعضاء مجلس ادارة النادي وكبار الحضور ومدير عام نادي الجواد العربي خضر القصير، ويسعى نادي الجواد العربي من خلال اقامة البطولة الى رفع مستوى كافة فرسان الاردن المحليين والمقيمن وتوفير فرصة تنافسية لهم ويشرف على ادارتها الحكام معن الحديد ونادي الحموري وصهيب ابو حماد ود.ابراهيم الهراس . وجاءت نتائج البطولة كما يلي:

– فئة ارتفاع 140-145سم: الاول:ستفين يعقوب (اكسترا شيكو)، بزمن 74:99 ث خطأين،الثاني:عدي ابو حمدان (ايزي مني) بزمن33:69ث اربعة اخطاء،الثالث:علي ابو حمور (كالورس692) بزمن 75:01ث وستة اخطاء،الرابع :محمد المومني(هوت شوت) بزمن 75:62ث وثمانية اخطاء.

– فئة ارتفاع 130-135سم،الاول:ستفين يعقوب (اكسترا شيكو)، بزمن 38:75ث ،الثاني:نصوح كيالي (فريسكو) بزمن35:05ث اربعة اخطاء،الثالث:يوسف البكري (أمشروازد)، بزمن 35:36ث واربعة اخطاء،الرابع :بشر كيالي(بيلجا) بزمن 40:99ث وخمسة اخطاء،الخامس:هدى كيالي(درود)بزمن42:63ث وخمسة اخطاء.

– فئة ارتفاع 120-125سم ،الاول: ستفين يعقوب (دماسكوس)، بزمن 22:02ث،الثاني:سند الحسن (ايثن) بزمن23:77ث ،الثالث:فلاح حسون (اليانا)بزمن 25:59ث ،الرابع :هدى كيالي (اليانا) بزمن 26:09ث،الخامس:عدي ابو حمدان (ايبا)بزمن27:69ث .

– فئة ارتفاع 110سم ،الاول: فارس النابلسي(هيفن)، بزمن 54:53ث،الثاني:رامي شاهين (لوكترنا) بزمن54:97ث ،الثالث:أيسر ابو زغلة (بريسلي بوي زد)بزمن 56:66ث ،الرابع :بشر كيالي (كادانس) بزمن 59:48ث ،الخامس:راشد ابو زغلة (كامبدريج زد)بزمن57:27 ث.

– فئة ارتفاع 100سم ،الاول: نور علام (ميلودي)بزمن 53:59ث،الثاني:همام عليان(اتيم) بزمن55:68ث ،الثالث:تارا حدادين (اسبيرانزا)بزمن 57:02ث ،الرابع :ايسر ابو زغلة (بريسلي بوي زد) بزمن 66:72ث ،الخامس:عبد الرحمن شيخ الارض(اسبيرانزا)بزمن53:38 ث واربعة اخطاء.

– فئة ارتفاع 80-90سم،الاول: فهد الحسن(دينفر)بزمن 49:84ث،الثاني:مي ميرزا (ماغنوم) بزمن54:28ث ،الثالث:يوسف عبد الوهاب(هتس ) بزمن 61:52ث ،الرابع :راية علام (ميلودي) بزمن 41:22ث ،الخامس:بشر شيخ الارض (فاي بيوتي)بزمن43:68 ث.