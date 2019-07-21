نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020

عبدالله الربيحات

عمان- أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، في إيجاز صحفي، نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عملها للعامين 2019 – 2020.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مشترك لوزيرتي الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة والدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.

وتاليا ابرز ما جاء في الإيجاز:

** الحكومة أكملت 25 تعهدا من أصل 33 تعهدت بها للربع الثاني من 2019، وبنسبة إنجاز 75.7%

** 75.7 % نسبة الإنجاز في الربع الثاني 2019 من أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020م

** استحداث أكثر من 18 ألف فرصة عمل من أصل 30 ألف فرصة تعهدت بها الحكومة في 2019

** المنهجية في متابعة تنفيذ أولويات عمل الحكومة واضحة؛ تعهدنا بـ187 ضمن 3 محاور تمثلت في دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، بحيث تم ربط الالتزامات بـ68 مؤشر قياس منها 6 عالمية

**لغايات الشفافية وبما يخص أولوية تعزيز نهج اللامركزية فقد تأخر تطوير قانوني اللامركزية والبلديات، ويجري العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية.

**وجود آراء فقهية عديدة وتعدد الجهات التي من الواجب الأخذ برأيها وصولاً إلى صيغة تكاملية للقانون، كان سبباً في تأخر تعديل وتطوير قانون الزكاة.

** الحاجة إلى مزيدٍ من الوقت لإجراء المباحثات مع صناديق الاستثمار الدولية والجهات المعنية محلياً كان سبباً في تأخر اكتمال الالتزام الخاص بتأسيس الشركة القابضة.