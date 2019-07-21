آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020

منذ 10 دقائق
خلال الإيجاز - من المصدر

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عبدالله الربيحات

عمان- أعلنت الحكومة، اليوم الأحد، في إيجاز صحفي، نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عملها للعامين 2019 – 2020.

جاء ذلك في إيجاز صحفي مشترك لوزيرتي الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة والدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.

وتاليا ابرز ما جاء في الإيجاز:

** الحكومة أكملت 25 تعهدا من أصل 33 تعهدت بها للربع الثاني من 2019، وبنسبة إنجاز 75.7%

** 75.7 % نسبة الإنجاز في الربع الثاني 2019 من أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020م

** استحداث أكثر من 18 ألف فرصة عمل من أصل 30 ألف فرصة تعهدت بها الحكومة في 2019

** المنهجية في متابعة تنفيذ أولويات عمل الحكومة واضحة؛ تعهدنا بـ187 ضمن 3 محاور تمثلت في دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، بحيث تم ربط الالتزامات بـ68 مؤشر قياس منها 6 عالمية

**لغايات الشفافية وبما يخص أولوية تعزيز نهج اللامركزية فقد تأخر تطوير قانوني اللامركزية والبلديات، ويجري العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية.

**وجود آراء فقهية عديدة وتعدد الجهات التي من الواجب الأخذ برأيها وصولاً إلى صيغة تكاملية للقانون، كان سبباً في تأخر تعديل وتطوير قانون الزكاة.

** الحاجة إلى مزيدٍ من الوقت لإجراء المباحثات مع صناديق الاستثمار الدولية والجهات المعنية محلياً كان سبباً في تأخر اكتمال الالتزام الخاص بتأسيس الشركة القابضة.

مقالات ذات صلة

نتائج التوجيهي الخميس

منذ 57 دقيقة

اعتماد نماذج نقابة المهندسين عوضا عن تقديم فاتورة لضريبة الدخل

منذ ساعة واحدة

ضبط 120 دراجة نارية بحملة ضد مضخمات الصوت

منذ ساعة واحدة

“النواب” يرد أصول المحاكمات المدنية ويقر قانوناً واحداً ويحول مجموعة أخرى للجان

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock