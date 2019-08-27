نتائج “تكميلية التوجيهي” السبت المقبل

عمان- الغد– اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، ان نشر نتائج الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2019 سيكون يوم السبت المقبل.

وقال المعاني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن النتائج ستعلن من خلال رقم جلوس الطالب على الموقع الالكتروني www.tawjihi.jo، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما أعلن المعاني ان عملية تقديم طلبات القبول الموحد لمن اجتازوا الدورة التكميلية ستبدأ اعتبارا من صباح الاثنين المقبل وتنتهي مساء الأربعاء.

وأشار المعاني في تغريدة له على “توتير” انه سيتم إعلان تفاصيل عملية تقديم الطلبات لاحقا.