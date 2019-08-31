53 % نسبة النجاح في تكميلية التوجيهي (رابط)

آلاء مظهر

عمان – بلغت نسبة النجاح العامة في نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الحالي 53.4%، بحسب مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة.

وقال العجارمة في تصريح لـ”الغد”، اليوم السبت، إن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان التكميلي لعام 2019 بغرض استكمال المتطلبات أو رفع المعدل بلغ 92450 طالب وطالبة حصل منهم على الحد الأدنى من متطلبات النجاح 49410 وبنسبة مئوية عامة بلغت 53.4.%

واضاف العجارمة ان العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة بالدورتين الأساسية والتكميلية لعام 2019 بلغ 159194 حضر منهم 150717 وبلغ عدد الناجحين منهم 90697 بنسبة مئوية عامة بلغت 60.2%.

وكانت الوزارة التربية والتعليم اعلنت صباح اليوم نتائج الدورة التكميلية لامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2019.

وستظهر النتائج عبر إدخال رقم جلوس الطالب إلى الموقع الإلكتروني www.tawjihi.jo.

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