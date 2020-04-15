نتائج سلبية لـ 166 عينة عشوائية في لواء البادية الشمالية الغربية

المفرق – اعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة المفرق الدكتور هاني عليمات ان نتائج 166 عينة عشوائية أجرتها فرق التقصي الوبائي في لواء البادية الشمالية الغربية اليوم الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد، سلبية.

وقال إن الفرق جمعت عينات عشوائية من أصحاب محال تجارية وبقالات ودواجن للتأكد من خلو المحافظة من الفيروس، كما تعاملت امس مع 175 عينة عشوائية في لواء قصبة المفرق، وجميعها كانت نتائجها سلبية.

واكد أن الفرق ستواصل عملها غدا في اللواء، ويوم الأحد المقبل في لواء الرويشد والصفاوي.

وأكدت هذه الفرق خلو مخيم الزعتري للاجئين السوريين من الفيروس بعد سحب 150 عينة عشوائية من قاطنيه.بترا