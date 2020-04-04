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نتائج سلبية لـ 20 طفلاً عالجهم طبيب الرمثا

منذ ساعة واحدة

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أحمد التميمي
إربد – كشف مدير مستشفى الأميرة رحمة للأطفال في إربد الدكتور طه التميمي عن نتائج عينات الأطفال وعددهم 20 طفلا عالج بعضهم “طبيب الرمثا” إنها سلبية وغير مصابين بفيروس كورونا.

وأشار التميمي إلى ان نتائج الفحوصات التي تمت لمخالطي الطبيب من ممرضين وأطباء وإداريين وموظفي امن وحماية أيضا كانت سلبية بانتظار نتائج فحوصات لـ 10 أطفال أخرى.

وأكد التميمي انه وكإجراء احترازي ومن باب الاطمئنان على صحة المراجعين وكوادر المستشفى، قامت فرق الاستقصاء الوبائي بأخذ عينات إضافية من جميع الأطفال الداخلين للمستشفى أمس وستظهر نتائجهم مساء اليوم.
وأشار إلى أن كوادر بلدية اربد الكبرى قامت بتعقيم مرافق المستشفى لأكثر من مره خلال اليومين الماضين، والأمور تسير بشكل طبيعي في المستشفى .

وجدد التميمي شكره لبلدية اربد الكبرى على سرعة الاستجابة لتعقيم المستشفى.

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