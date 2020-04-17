نتائج سلبية لـ 300 عينة من أصل 400 تم جمعها في إربد

احمد التميمي

اربد – اظهرت نتائج فحوصات 300 عينة من اصل 400 تم جمعها في مناطق مختلفة في اربد انها سلبية وخالية من فيروس كورونا، وفق رئيس قسم الرصد الوبائي ورقابة الامراض في مديرية صحة اربد الدكتور علي الزيتاوي.

واشار الى ان نتائج الفحوصات تظهر تتابعا وان النتائج كانت سلبية بما فيها المخالطين لسائق الشاحنة الذي يقطن في منطقة الحي الحي الشمالي.

ولفت الى فرق الاستقصاء الوبائي ستقوم اليوم باستكمال جمع العينات من جميع المناطق في اربد.

واشار الزيتاوي ان فرق الاستقصاء الوبائي تحاول الوصول الى اكثر من ٢٠٠ سائق شاحنة دخلوا الاردن بداية الشهر الحالي ويقطنون في لواء الرمثا وقصبة اربد لجمع العينات منهم للتاكد من خلوهم من الفيروس.

ودعا الزيتاوي المواطنين المواطنين الى ضرورة الالتزام في منازلهم خلال الفترة المقبلة للسيطرة على هذا الوباء، اضافة الى دعوته للمواطنين الذين يشعرون بتعب واعراض المرض الاتصال بفرق الاستقصاء الوبائي وعدم مخالطته للاخرين لحين التاكد من حالته.