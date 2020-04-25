عجلونكورونامحافظات

نتائج سلبية لـ 63 عينة فحص كورونا في عجلون

منذ 38 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عجلون – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب، إن 63 عينة أجريت لها فحوصات كورونا، أظهرت نتائجها أنها سلبية (خالية من الفيروس).
وأضاف لـ(بترا) اليوم السبت، أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت منذ بداية أزمة كورونا بسحب 1729 عينة منها 400 على طريقة الفحص السريع، مبيناً أن الفرق مستمرة في سحب العينات كإجراءات احترازية تفادياً لانتشار الفيروس.
–(بترا)

مقالات ذات صلة

باخرة محملة بـ 63 ألف طن قمح تُفرغ حمولتها في العقبة

منذ 9 دقائق

“الإفتاء”: قيمة زكاة الفطر 180 قرشا وطعام المسكين دينار

منذ 26 دقيقة

إغلاق محلا للحلويات بسبب البيع المباشر

منذ 34 دقيقة

“الصحة” تعمم على “الأطباء” إجراءات وقائية استعدادا لفتح العيادات الخاصة

منذ 45 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock