نتائج سلبية لـ 63 عينة فحص كورونا في عجلون

عجلون – قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب، إن 63 عينة أجريت لها فحوصات كورونا، أظهرت نتائجها أنها سلبية (خالية من الفيروس).

وأضاف لـ(بترا) اليوم السبت، أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت منذ بداية أزمة كورونا بسحب 1729 عينة منها 400 على طريقة الفحص السريع، مبيناً أن الفرق مستمرة في سحب العينات كإجراءات احترازية تفادياً لانتشار الفيروس.

–(بترا)