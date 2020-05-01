نتائج سلبية لفحوصات الكوادر الطبية والتمريضية بإربد

اربد- قال مدير مديرية صحة محافظة اربد الدكتور قاسم مياس، إن نتائج فحوصات العينات التي تم سحبها للكوادر الطبية والتمريضية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة اربد للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتائجها سلبية.

واضاف الدكتور مياس، انه تم سحب العينات من قبل لجان وفرق التقصي لهذه الفئات من الكوادر الطبية والتمريضية كإجراء احترازي ووقائي كونها على تماس ومخالطة يومية مع اعداد كبيرة من المواطنين.

واكد، ان الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة اربد يدعو “للتفاؤل” خصوصا بعد السيطرة على البؤر الساخنة، داعيا الى المزيد من الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة على صعيد التباعد الاجتماعي واستخدام سبل الوقاية باستعمال الكمامة والقفازات.

واشار الى أن فرق التقصي الوبائي مستمرة بعملها وتمارس مهامها بمختلف المناطق والمواقع ولن تتوقف على الاطلاق الا بعد التأكد من خلو محافظة اربد من فيروس كورونا.(بترا)