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نتائج سلبية لفحوصات كورونا الخاصة بمنتفعي وموظفي “أحداث الرصيفة”

منذ 13 ثانية
عينات كورونا

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عمان- أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن نتائج فحوصات عينات كورونا العشوائية لموظفي ومنتفعي دار تربية تأهيل أحداث الرصفية جاءت سلبية.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم الاربعاء، إن فرق التقصي الوبائي أجرت فحوصات كورونا العشوائية على منتفعي وموظفي دار تربية تأهيل أحداث الرصفية بواقع 41 منتفعا و15 موظفا، وجاءت نتائجها سلبية.

وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس كتعقيم المباني وخزانات المياه، والمرافق الصحية وادامة المحافظة على النظافة طوال الوقت، ومتابعة إجراءات الصيانة، وتفعيل دور الأطباء والممرضين في دور الإيواء، وفحص حرارة المنتفعين قبل الدخول إلى دور الايواء، واجراء فحوصات يومية موثقة لهم، بالإضافة لوضع أي منتفع جديد في غرفة حجر صحي مجهزة لهذه الغاية، للتأكد من عدم وجود اعراض للفيروس قبل دمجه مع باقي المنتفعين.-(بترا)

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