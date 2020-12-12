نتائج عطاء الاجهزة اللوحية المحمولة للطلاب غير المقتدرين خلال 10 ايام

إبراهيم المبيضين

عمّان – رجّح مصدر حكومي يوم امس ان تعلن نتائج عطاء توريد اجهزة لوحية محمولة لصالح وزارة التربية والتعليم خلال فترة الايام العشرة المقبلة، التزاما من الحكومة بتزويد هذه الاجهزة لطلاب المدارس الحكومية الأردنية غير المقتدرين والذين لا يملكون أجهزة موصولة بالإنترنت وفقا لمعايير عادلة لتمكين عملية التعلم عن بعد لهؤلاء الطلاب.

واوضح المصدر – الذي فضّل عدم نشر اسمه – انّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة طرحت في وقت سابق من العام الحالي العطاء الخاص لشراء 160 الف جهاز لوحي محمول “Tablets” لوزارة التربية والتعليم التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الطلبة غير المقتدرين الذين لا يملكون حواسيب مربوطة بالانترنت، موضحا ان موعد تقديم العروض المالية انتهى وجرى تقديم العروض بتاريخ السادس من شهر كانون الاول (ديسمبر) الجاري.

واكد المصدر ان العروض المتقدمة للعطاء تخضع الان للتقييم الفني والذي من المتوقع ان تعلن نتائجه خلال فترة الايام العشرة المقبلة.

ويشمل العطاء شراء وتوريد وتنزيل وتعريف وتشغيل وفحص وتسليم 160 الف جهاز لوحي محمول “Tablet” لوزارة التربية والتعليم.

واضاف انه سيجري بعد اصدار نتائج التقييم الفني للعروض المتقدمة لهذا العطاء توقيع الاتفاقيات مع الفائز لتجري بعدها عملية توريد الاجهزة المتوقعة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي.

وعلى صعيد متصل اكد المصدر ان الحكومة ايضا طرحت عطاء لتزويد هذه الاجهزة بالانترنت لتقدم الى الطلبة غير المقتدرين اجهزة موصولة بالانترنت وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الاجهزة وعملية التعلم عن بعد والوصول الى منصة درسك على وجه الخصوص، لافتا الى ان هذه الاجهزة مزودة ومربوطة بالانترنت ستقدم مجانا للطلبة وسيجري توزيعها عليهم وفقا لقواعد البيانات الحكومية التي توضح وتبين العائلات الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود التي لا تمتلك اجهزة حواسيب في منازلها لتكون تحت تصرفهم في الاستخدام لعملية التعلم والوصول الى الشبكة العنكبوتية، ليجري العمل بعد ذلك على استردادها لصالح وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الظروف الصعبة وتداعياتها، لبناء او تحديث مختبرات الحواسيب في مديريات ومدارس الوزارة توظف لتعليم المهارات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة وفقا للمصدر بعد قرارها المتخذ في وقت سابق من العام الحالي بتغطية تكلفة شراء أجهزة حواسيب وتوزيعها بمعايير عادلة على الطلبة الفقراء. ومع وجود نسبة تتراوح بين 12 % و %16 من طلاب المدارس الحكومية الأردنية لا يملكون أجهزة موصولة بالإنترنت وفقاً لدراسات متعددة.

ويأتي هذا القرار من قبل الحكومة لتمكين هؤلاء الطلاب من استخدام هذه الاجهزة لاتمام عملية التعلم عن بعد، في ظل استمرار ازمة الكورونا وتحسبا لاي طارىء من نتيجة ظروف الجائحة التي جرى الاعتماد خلالها على عملية التعلم بالاون لاين وعن بعد، حيث يجب ان تضمن الحكومة الحق لجميع الطلبة بالوصول الى شبكة الانترنت والتعلم عن بعد.

واكد المصدر التزام الحكومة بتعميم الفائدة وتوفير الحقوق الاساسية للجميع دون تفريق بين الناس، ومنها الحق في التعليم بغض النظر عن الظروف.