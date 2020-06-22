نتائج عينات مخالطي مصابتي دير علا وعين الباشا سلبية

السلط- قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء الدكتور وائل العزب إن نتائج عينات مخالطي مصابتي دير علا وعين الباشا جاءت جميعها سلبية.

وبين أن عدد العينات بلغت 2400 عينة، منها 2000 لمخالطي مصابة دير علا، و 400 عينة لمصابة عين الباشا. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية أن فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة بدأت سحب عينات المخالطين للمصابتين في المرحلة الثانية للتأكد من عدم وجود عدوى، وأن فرق الاستقصاء الوبائي سحبت 700 عينة عشوائية في مخيم البقعة والمناطق المجاورة له للتأكد من خلوها من أي إصابة، إضافة إلى أخذ مسحات عشوائية للموظفين والعاملين في مختلف المؤسسات القطاعين العام والخاص. وبين أن عدد فرق الاستقصاء الوبائي العاملة في المحافظة يبلغ 4 إلى 6 فرق في قصبة السلط، و8 فرق في باقي الألوية.

بترا