نتائج عينات 25 من كادر مستشفى بسمة سلبية

احمد التميمي

اربد – أظهرت نتائج فحوصات 25 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المخالطين لمريضة مصابة بفيروس كورونا في مستشقى الاميرة بسمة التعليمي انها سلبية، وفق مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين.

وقال بني ياسين ان النتائج ظهرت ظهر اليوم وكانت سلبية بانتظار نتائج عينات 15 عينة اخرى ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

واكد ان المستشفى يعمل كالمعتاد ويستقبل مراجعية بشكل اعتيادي، لافتا الى انه تم تعقيم المستشفى.

واشار الى انه وحدة للعزل في المستشفى يتم وضع اي حالة مشتبه بها والتعامل معها وفق البتروكول الصحي مع اخذ الكادر الطبي كافة الاحتياطات الصحية اللازمة.